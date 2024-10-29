الرياضة - 02:29 - اعرف مواعيد الصلاة الجديدة.. غيّر الساعة على التوقيت الشتوي في هذا المواعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:29 صباحاً - مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي.. أيام قليلة تفصلنا على انتهاء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، ليبدأ تطبيق التوقيت الشتوي، لذلك يسأل كثير من المواطنين عن مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص التوقيت الشتوي، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

التوقيت الشتوي

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر، الساعة 12 منتصف الليل، يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، والذي يوافق 31 أكتوبر الجاري، بتأخير الساعة 60 دقيقة، لتصبح 11 مساءً، لينتهي بذلك العمل بنظام التوقيت الصيفي، حيث يستمر العمل بـ نظام التوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر، لينتهي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2025، وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء.

مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي 2024

وأعلنت دار الإفتاء المصرية مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي 2024 كالآتي:

- يرفع آذان الفجر في تمام الساعة 4:41 صباحا.

- موعد الشروق في تمام الساعة 6:09 صباحا.

- يرفع آذان صلاة الظهر سيكون في تمام الساعة 11:39 صباحا.

- يرفع آذان صلاة العصر سيكون في تمام الساعة 2:44 مساء.

- يرفع آذان صلاة المغرب سيكون في تمام الساعة 5:08 مساء.

- يرفع آذان صلاة العشاء سيكون في تمام الساعة 6:26 مساء.

عودة العمل بالتوقيت الصيفي

وبدأت مصر العمل بالتوقيت الصيفي مجددًا في أبريل 2023 بعد توقف دام لـ7 سنوات، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة خلال فترة الصيف لترشيد استهلاك الطاقة، مع انتهاء شهر أكتوبر، بينما يتم تأخير الساعة 60 دقيقة للعمل بـ التوقيت الشتوي، وهو ما يساهم في التكيف مع ساعات النهار والليل خلال فصل الشتاء.

طريقة ضبط الساعة في الهواتف

ضبط تغيير الساعة تلقائيًا على هواتف الأندرويد

- اذهب إلى قائمة الإعدادات.

- تأكد من تحديث الهاتف إلى آخر إصدار لضمان تغيير الساعة تلقائيًا.

- اختر التاريخ والوقت (Date & Time).

- اختيار ضبط الوقت تلقائيًا.

ضبط تغيير الساعة تلقائيًا على هواتف iOS

- افتح إعدادات الهاتف.

- اختر التاريخ والوقت.

- اضغط على خيار ضبط الوقت تلقائيًا.

- تأكد من اختيار الموقع الصحيح.

- سيتم تغيير الساعة تلقائيًا بمجرد تطبيق التوقيت الشتوي.

موعد بداية فصل الشتاء

ويعتقد البعض أن بداية التوقيت الشتوي يعنى دخول فصل الشتاء وبداية فصل الشتاء ولكن الأمر لا يتعلق بدخول فصل الشتاء وبدايته ففصل الشتاء يبدأ في 21 ديسمبر.