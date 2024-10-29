الرياضة - 02:29 - الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:29 صباحاً - الفراخ البيضاء اليوم.. أستقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، وفقًا لبورصة الدواجن، وذلك بعدما شهدت أسعار الدواجن والبيض تذبذبًا ما بين الارتفاع والانخفاض بالفترة الماضية.

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أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29-10-2024

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء ما بين مبلغ 70 و75 جنيهًا، لتباع بالأسواق بـ80 و85 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الدواجن الحمراء والساسو اليوم الثلاثاء ما بين 90 و91 جنيهًا للكيلو الواحد في البورصة، لتباع في الأسواق ما بين 100 و101 جنيه للكيلو الواحد.

وسجّل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 114:115 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بالأسواق المصرية بـ124:125 جنيه.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانية اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 ما بين 205 و210 جنيه باختلاف الأسواق.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجلت أسعار الكتاكيت "القاهرة للدواجن" بالبورصة 50 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار الكتاكيت "الوادي" بالبورصة 46 جنيهًا.

بلغت أسعار الكتاكيت "القصبي" اليوم الثلاثاء بالبورصة 47 جنيهًا.

ووصلت أسعار الكتاكيت "طنبول" بالبورصة 47 جنيهًا.

وسجلت أسعار الكتاكيت "نيوهوب إيجيبت للدواجن" بالبورصة قيمة 51 جنيهًا.

وفي حين أن سجلت أسعار الكتاكيت "مكة المكرمة" أبيض بالبورصة 50 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

وسجل اليوم الثلاثاء، سعر كرتونة البيض الأحمر نحو مبلغ 163 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بقيمة 173 جنيهًا.

فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الثلاثاء 160 جنيهًا لتباع للمستهلك بمبلغ 170 جنيهًا.

فيما بلغ سعر كرتونة البلدى اليوم الثلاثاء 160 جنيهًا لتباع للمستهلك بقيمة 165 جنيهًا.