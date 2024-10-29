نسخة استثنائية، القائمة الكاملة لجائزة الكرة الذهبية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:28 صباحاً - حفل الكرة الذهبية، أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" خلال حفل أقيم مساء أمس الإثنين في باريس، تتويج نجم مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا رودري بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2024.

وكانت نسخة هذا العام من الكرة الذهبية استثنائية خاصة بعد التعاون المشترك بين مجلة "فرانس فوتبول" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من خلال دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية.

وللمرة الأولى منذ 21 عاما، يغيب الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة.

وحصل الإسباني رودري على جائزة بالكرة الذهبية لعام 2024 للمرة الأولى في مسيرته بعد مساهمته في تتويج منتخب بلاده إسبانيا ببطولة كأس أوروبا 2024 فضلا عن فوزه مع فريقه مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2023-2024.

ترتيب الكرة الذهبية 2024:

1- الإسباني رودري (مانشستر سيتي)

2- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

3- جود بيلينجهام - (ريال مدريد)

4- داني كارفاخال (ريال مدريد)

5- النرويجي إرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

6- الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد - باريس سان جيرمان)

7- الأرجنتيني لوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

8- الإسباني لامين جمال (برشلونة)

9- الألماني توني كروس(معتزل).

10- الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ).

11- الإنجليزي فيل فودن (مانشستر سيتي).

12- الألماني فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)

13: الإسباني داني أولمو (برشلونة).

14- النيجيري أديمولا لوكمان (أتالانتا).

15- الإسباني نيكو وليامز (أتلتيك بلباو).

16- السويسري غرانيت تشاكا (باير ليفركوزين)

17- الأوروغوياني فريدريكو فالفيردي (ريال مدريد)

18- الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

19- النرويجي مارتن أوديغارد (أرسنال)

20- التركي هاكان تشالهان أوغلو (إنتر ميلان)

21- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال)

22- الألماني أنطونيو روديغر (ريال مدريد)

23- البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)

24- الفرنسي ويليام صاليبا (أرسنال)

25- الإنجليزي كول بالمر (تشيلسي)

26- الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)

27- البرتغالي فيتينيا (باريس سان جيرمان)

28- الإسباني أليكس جريمالدو (باير ليفركوزين)

29= الألماني ماتياس هوميلز (بوروسيا دورتموند)

29= الأوكراني أرتيوم دوفبياك (جيرونا).

جائزة الكرة الذهبية للسيدات

نالت النجمة الإسبانية آيتانا بونماتي لاعبة فريق برشلونة للمرة الثانية على التوالي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة.

جائزة أفضل مدرب لعام 2024

نال مدرب ريال مدريد، الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي جائزة أفضل مدرب لعام 2024.

جائزة أفضل مدربة لعام 2024

أفضل مدربة للسيدات هي إيما هايز مدربة تشيلسي

جائزة سقراط

توجت اللاعبة الإسبانية جينيفر هيرموسو بجائزة سقراط والتي تمنح للأعمال الخيرية التي يقوم بها اللاعبون حول العالم.

وسميت الجائزة على اسم لاعب كرة القدم البرازيلي الراحل سقراط، الذي شارك في تأسيس حركة كورينثيانز الديمقراطية.

جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في 2024

نال الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا الإنجليزي جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى.

كين ومبابي يتوجان بجائزة أفضل هداف

توج مهاجم بايرن ميونخ الدولي الإنجليزي هاري كين ونجم ريال مدريد الحالي وباريس سان جيرمان السابق الفرنسي كيليان مبابي بجائزة غيرد مولر لأفضل هداف.

فريق العام للرجال

حصل ريال مدريد على جائزة أفضل فريق للرجال لعام 2024.

جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 2024

توج نجم نادي برشلونة، الإسباني (المغربي الأصل) لامين جمال (17 عاما) بجائزة أفضل لاعب شاب أقل من 21 عاما.

وحل نجم ريال مدريد، الدولي التركي أردا غولر في المركز الثاني، فيما احتل لاعب خط وسط مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا كوبي ماينو المركز الثالث.

فريق العام للسيدات

توج نادي برشلونة بجائزة أفضل فريق للسيدات لعام 2024.



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