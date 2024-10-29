بدأها بتنهيدة أثارت الإعجاب، ماذا قال رودري بعد تتويجه بالكرة الذهبية لعام 2024 (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:12 صباحاً - حفل الكرة الذهبية، عبر نجم مانشستر سيتي، الإسباني رودريجو هيرنانديز المعروف بـ"رودري" عن سعادته بفوزه بالكرة الذهبية لعام 2024، وذلك خلال حفل أقيم مساء أمس الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

وأحرز رودري الجائزة المرموقة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، بعد تفوقه على ثلاثي ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإنجليزي جود بيلينجهام، والإسباني داني كارفاخال.

وصعد رودري إلى المنصة لاستلام جائزته على عكازين بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال رودري بعد تتويجه: "إنها أمسية رائعة بالنسبة لي. يجب أن أشكر الكثير من الأشخاص. فرانس فوتبول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم على هذه الجائزة. شكرا لكل من صوت لي. إنه أمر خاص جدا بالنسبة لي ولعائلتي وبلدي".

ولعب رودري دورًا محوريًّا في مساعدة مان سيتي على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي في الموسم الماضي، كما اختير أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2024 بعد مساعدة إسبانيا في تعزيز رقمها القياسي بالفوز باللقب للمرة الرابعة.

جدير بالذكر أن نسخة هذا العام من الكرة الذهبية كانت استثنائية خاصة بعد التعاون المشترك بين مجلة "فرانس فوتبول" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وغياب الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة للمرة الأولى منذ 21 عامًا.

وقاطع ريال مدريد حفل جوائز الكرة الذهبية بعد علمه بعدم فوز فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب في العالم رغم أنه كان المرشح الأوفر حظًا.



وحقق رودري 3 أرقام قياسية بعد التتويج بالكرة الذهبية، على رأسها أنه أصبح أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يحصل على الجائزة، كما أنه أول لاعب إسباني يحصل على الجائزة منذ ألفريدو دي ستيفانو الذي حصل عليها في حفل أقيم عام 1960.

وأصبح رودري أول لاعب في الدوري الإنجليزي يفوز بالجائزة منذ كريستيانو رونالدو حين كان لاعبًا في مانشستر يونايتد عام 2008.

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