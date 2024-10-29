بالعكاز، لحظة تسلم رودري الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، و3 أرقام قياسية تزين مسيرته (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:56 صباحاً - حفل الكرة الذهبية، فاز اللاعب الدولي الإسباني رودريجو هيرنانديز الملقب بـ"رودري" نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة الكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم 2024 للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، في حفل مجلة فرانس فوتبول الذي جرى، مساء الإثنين، على مسرح شاتليه في باريس.

ونال رودري الجائزة في حفل ضخم أقيم مساء الإثنين بالعاصمة الفرنسية باريس كأفضل لاعب في العالم عن العام الحالي.

وحقق لاعب مانشستر سيتي الجائزة بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، بجانب الحصول على بطولة كأس الأمم الأوروبية مع منتخب إسبانيا.

وبمجرد إعلان اسم رودري الفائز بالكرة الذهبية، توجه اللاعب الإسباني بالعكاز إلى المسرح وسط تحية كبيرة من النجم الإيفواري ديديه دروجبا مهاجم تشيلسي الإنجليزي الأسبق.

وكان رودري قد توج بالجائزة على حساب البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني الذي كان المرشح الأوفر حظًا للتتويج باللقب.

وقاطع ريال مدريد حفل جوائز الكرة الذهبية بعد علمه بعدم فوز فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب في العالم رغم أنه كان المرشح الأوفر حظًا.

وحقق رودري 3 أرقام قياسية بعد التتويج بالكرة الذهبية، على رأسها أنه أصبح أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يحصل على الجائزة، كما أنه أول لاعب إسباني يحصل على الجائزة منذ ألفريدو دي ستيفانو الذي حصل عليها في حفل أقيم عام 1960.

وأصبح رودري أول لاعب في الدوري الإنجليزي يفوز بالجائزة منذ كريستيانو رونالدو حين كان لاعبًا في مانشستر يونايتد عام 2008.

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