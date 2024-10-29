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الرياضة - 01:09 - صفارات الإنذار تدوي في صفد والجليل الأعلى شمال إسرائيل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:09 - صفارات الإنذار تدوي في صفد والجليل الأعلى شمال إسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:09 - صفارات الإنذار تدوي في صفد والجليل الأعلى شمال إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:09 صباحاً - دوت صفارات الإنذار في صفد والجليل الأعلى شمال إسرائيل، بحسب مراسل قناة القاهرة الإخبارية.

ومن ناحية أخرى أعلنت جنوب أفريقيا، أمس الإثنين، تقديمها أدلة لمحكمة العدل الدولية تثبت ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وأعلن مكتب الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوزا في بيان، أنه تم تقديم أدلة إلى محكمة العدل الدولية بشأن "الإبادة الجماعية" التي تتّهم بريتوريا إسرائيل بارتكابها في قطاع غزة.

وأشارت الرئاسة إلى أن الوثيقة "تحتوي على أدلة تظهر كيف أن حكومة إسرائيل انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية".

وأكدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الإثنين، أنها تلقّت الوثيقة، عبر أحد مسؤوليها، لكنها لم تشأ إعطاء مزيد من التفاصيل.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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