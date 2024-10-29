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رودري يحصد الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 2024 - أخبار كلمتك

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رودري يحصد الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 2024 - أخبار كلمتك

رودري يحصد الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:52 صباحاً - فاز اللاعب الدولي الإسباني رودري نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة الكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم 2024 في حفل مجلة فرانس فوتبول الذي جرى، مساء الإثنين، على مسرح شاتليه في باريس.

 

ثلاثة معايير في جائزة الكرة الذهبية 2024

ووفقا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الذي يحظى بشرف تنظيم الجائزة لأول مرة في تاريخه بالاشتراك مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، يتم التصويت في جائزة الكرة الذهبية وفقًا لثلاثة معايير أساسية هي:

1- الأداء الفردي ومدى حسم الشخصية وتأثيرها.
2- الأداء الجماعي للفريق والإنجازات.
3- الرقي واللعب النظيف.


كيفية التصويت في جائزة الكرة الذهبية

ووفقا لموقع winwin يتم التصويت في جائزة الكرة الذهبية حصرًا من لجنة خبراء دولية مكونة من 100 صحفي، بواقع صحفي واحد من بلدان المنتخبات المئة الأوائل في التصنيف الشهري للفيفا، ويتم النظر إلى أحدث تصنيف شهري.

ينتقي الخبير أفضل 10 لاعبين بالترتيب من واحد إلى عشرة، من القائمة المبدئية التي نشرتها فرانس فوتبول وتضم 30 لاعبًا، على أن يحصل اللاعبون من واحد إلى عشرة على نقاط، 15 و12 و10 و8 و7 و5 و4 و3 و3 و1.

وتمنح الجائزة للاعب الذي جمع أكبر عدد من النقاط، وفي حالة تساوي لاعبين في نفس النقاط، يتم النظر إلى اللاعب الذي تم اختياره في المركز الأول أكثر من غيره، وفي حالة التساوي يتم النظر إلى اللاعب المختار في المركز الثاني أكثر من غيره وهكذا.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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