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الرياضة - 12:37 - لبنان.. طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة على البلدات الحدودية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:37 - لبنان.. طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة على البلدات الحدودية - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:37 - لبنان.. طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة على البلدات الحدودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:37 صباحاً - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ، مساء امس /الاثنين/، غارات عنيفة ومتتالية استهدفت بلدة الخيام، بالتزامن مع قصف مدفعي على مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني، وغارات أخرى استهدفت بلدة حوش السيد الحدودية.

ومن ناحية أخرى، نقلت الوكالة عن بيان لـ"حزب الله" اللبناني أن عناصره استهدفت -بعدد من المسيّرات الانقضاضية- تجمعات لجنود إسرائيليين في مستعمرة كفرجلعادي، وشرق عيترون، ومستعمرة إيفن مناحم، وأوقعت في الجنود الإسرائيليين إصابات مباشرة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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