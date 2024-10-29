الرياضة - 12:37 - لبنان.. طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة على البلدات الحدودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:37 صباحاً - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ، مساء امس /الاثنين/، غارات عنيفة ومتتالية استهدفت بلدة الخيام، بالتزامن مع قصف مدفعي على مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني، وغارات أخرى استهدفت بلدة حوش السيد الحدودية.

ومن ناحية أخرى، نقلت الوكالة عن بيان لـ"حزب الله" اللبناني أن عناصره استهدفت -بعدد من المسيّرات الانقضاضية- تجمعات لجنود إسرائيليين في مستعمرة كفرجلعادي، وشرق عيترون، ومستعمرة إيفن مناحم، وأوقعت في الجنود الإسرائيليين إصابات مباشرة.