هالاند يتفوق على مبابي بترتيب الكرة الذهبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:20 صباحاً - احتل النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني المركز السادس في ترتيب اللاعبين بحفل الكرة الذهبية - بالون دور، والذي يقام على مسرح شاتليه في باريس.

بينما جاء النرويجي هالاند مهاجم وهداف مانشستر سيتي الإنجليزي في الترتيب الخامس.

وخرجت تسريبات في الساعات الماضية تبرز فوز الإسباني الدولي رودري بجائزة الكرة الذهبية 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.