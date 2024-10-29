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هالاند يتفوق على مبابي بترتيب الكرة الذهبية - أخبار كلمتك

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هالاند يتفوق على مبابي بترتيب الكرة الذهبية - أخبار كلمتك

هالاند يتفوق على مبابي بترتيب الكرة الذهبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:20 صباحاً - احتل النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني المركز السادس في ترتيب اللاعبين بحفل الكرة الذهبية - بالون دور، والذي يقام على مسرح شاتليه في باريس.

بينما جاء النرويجي هالاند مهاجم وهداف مانشستر سيتي الإنجليزي في الترتيب الخامس.

وخرجت تسريبات في الساعات الماضية تبرز فوز الإسباني الدولي رودري بجائزة الكرة الذهبية 2024.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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