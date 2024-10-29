الرياضة - 12:05 - اليوم.. مجلس الأمن يعقد مناقشة مفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:05 صباحاً - يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، لا سيما القضية الفلسطينية.

وسيشارك في النقاش المفتوح الذي يعقد كل 3 شهور، عشرات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، خمسة مواطنين من يطا وبيت أمر في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت الأشقاء الثلاثة عمر وعماد وأنس الغافي، والشاب رامي النجار عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر شمال الخليل محمد عوض لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت خلة السكر بالبلدة وداهمت ثلاثة منازل وحطمت محتوياتها واعتدت بالضرب على أصحابها ما تسبب بإصابتهم برضوض وكدمات نقلوا على إثرها إلى مستشفى الخليل الحكومي.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت من البلدة الشاب علي خليل اخليل (22 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.