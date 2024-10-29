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الرياضة - 12:05 - تطور جديد.. سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:05 - تطور جديد.. سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:05 - تطور جديد.. سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:05 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، نحو 3730 جنيها للبيع و3715 جنيها للشراء بينما وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4262.75 جنيها للبيع و 4245.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب في مصر وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب الأن

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4262.75 جنيه 4245.75 جنيه
عيار 22 3907.5 جنيها 3892 جنيه
عيار 21 3730 جنيها 3715 جنيها
عيار 18 3197.25 جنيه 3184.25 جنيه
عيار 14 2486.75 جنيه 2476.75 جنيه
عيار 12 2131.5 جنيه 2122.75 جنيه
عيار 9 1598.5 جنيه 1592.25 جنيه

سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم نحو 4262.75 جنيه للبيع، 4245.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء نحو 3907.5 جنيه للبيع، 3892 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى 3730 جنيها للبيع، 3715 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

أما عن سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء فسجل 3197.25 جنيه للبيع، 3184.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

صعد سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات الصباحية إلى مستوى 2486.75 جنيه للبيع، 2476.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 في تعاملات اليوم نحو 2131.5 جنيه للبيع، 2122.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات الصباحية نحو 1598.5 جنيه للبيع، 1592.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.44% إلى نحو 2735 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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