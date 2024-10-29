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الرياضة - 12:05 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:05 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:05 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:05 صباحاً - مواقيت الصلاة .. يبحث المسلمون بشكل يومي عن مواقيت الصلاة حرصا منهم على معرفة أوقات أدائها، والتي تتصدّر البحث بشكل مستمر على محرك البحث جوجل، مما يجعلنا نعرض لكم مواقيت الصلاة غدا الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 في السطور التالية.

مواقيت الصلاة

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص مواقيت الصلاة وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

مواقيت الصلاة في محافظة القـاهـرة

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، الموافق 26 ربيع الثاني 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:39 ص

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، الموافق 26 ربيع الثاني 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 12:39 ظ

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، الموافق 26 ربيع الثاني 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 3:47 ع

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، الموافق 26 ربيع الثاني 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 6:10 م

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، الموافق 26 ربيع الثاني 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 7:29 م

مواقيت الصلاة في مدينة طنطــا

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، الموافق 26 ربيع الثاني 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 5:40 ص

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، الموافق 26 ربيع الثاني 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 12:40 ظ

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، الموافق 26 ربيع الثاني 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 3:47 ع

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، الموافق 26 ربيع الثاني 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 6:11 م

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، الموافق 26 ربيع الثاني 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 7:30 م

مواقيت الصلاة في مدينة الزقازيق

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، الموافق 26 ربيع الثاني 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 5:44 ص

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، الموافق 26 ربيع الثاني 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 12:44 ظ

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، الموافق 26 ربيع الثاني 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 3:51 ع

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، الموافق 26 ربيع الثاني 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 6:14 م

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، الموافق 26 ربيع الثاني 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 7:34 م

مواقيت الصلاة في مدينة المنصورة

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، الموافق 26 ربيع الثاني 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 5:39 ص

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، الموافق 26 ربيع الثاني 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 12:38 ظ

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، الموافق 26 ربيع الثاني 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 3:45 ع

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، الموافق 26 ربيع الثاني 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 6:9 م

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر، الموافق 26 ربيع الثاني 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 7:28 م

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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