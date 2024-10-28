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الرياضة - 11:49 - صرف المستحقات التموينية لشهر نوفمبر 2024.. الموعد ونصيب الفرد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:49 - صرف المستحقات التموينية لشهر نوفمبر 2024.. الموعد ونصيب الفرد - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:49 - صرف المستحقات التموينية لشهر نوفمبر 2024.. الموعد ونصيب الفرد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:49 مساءً - تموين شهر نوفمبر 2024.. أيام قليلة تفصلنا على بداية شهر نوفمبر 2024، لذلك يتساءل المواطنون المستفيدون من البطاقة التموينية عن موعد صرف مقررات شهر نوفمبر 2024، وكذلك أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر، وكم يبلغ نصيب الفرد في بطاقة التموين؟

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص السلع التموينية، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد صرف تموين شهر نوفمبر 2024

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف التموين عن شهر نوفمبر 2024، عبر جميع مجمعات ومنافذ التموين بدءًا من يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر، حيث يتم صرف المقررات لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات التموينية.

صرف المقررات التموينية

نصيب الفرد من بطاقة التموين في شهر نوفمبر

ولم تُعلن وزارة التموين، عن أي تغيير في نصيب الفرد في مقررات تموين شهر نوفمبر 2024، وبناءً عليه يتم صرف مقررات السلع التموينية لحاملي البطاقات الذين يصل عددهم إلى 23 مليون بطاقة، وفقًا للآتي:

- يتم صرف زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية بحد أقصى 4 زجاجات زيت لكل بطاقة تموين.

- يتم صرف كيلو سكر لكل فرد وبحد أقصى 6 كيلوجرامات لكل بطاقة تموين.

أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2024

كذلك لم تشهد أسعار سلع التموين لشهر نوفمبر 2024 أي تحركات حتى وقت النشر، ولذلك فمن المقرر أن يتم صرف السلع التموينية بنفس الأسعار التي تم صرفها خلال شهر أكتوبر 2024، والتي جاءت وفقًا للآتي:

- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

- سعر السكر معبأ كيلوجرام 12.60 جنيهًا.

- مكرونة 800 جرام بسعر 15.50 جنيهًا.

- فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

- الأرز المعبأ كيلوجرام بسعر 12.60 جنيهًا.

- مكرونة 400 جرام بسعر 7.75 جنيهًا.

- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.

السلع التموينية

- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

- فول معبأ 500 جرام بسعر9 جنيهات.

- شاي ناعم 40 جراما بسعر 5 جنيهات.

- جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيهًا.

- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيهًا.

- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 7.50 جنيهًا.

- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيهًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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