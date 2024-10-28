الرياضة - 11:49 - «فكرت أعمل عربية فول».. إسماعيل فرغلي: زوجتي كانت ترفض تناول الدواء حتى لا تؤثرعلى ميزانية البيت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:49 مساءً - في حياة المشاهير من عالم الفنان، قصص وحكايات قد تكون مثيرة للشغف والفضول، ولكنها أيضا قد تكون مثيرة للعاطفة والشجون، وتعبر عن مأساة.

ومن هؤلاء الفنانين، حكاية عربية الفول للفنان إسماعيل فرغلي، الذي فكر في عملها إلى جانب عمله في التمثيل وذلك لزيادة دخله، أما المأساة الإنسانية التي كشف عنها الفنان إسماعيل فرغلي، هو ما ذكره عن زوجته، المتوفاة مؤخرا، حيث كانت تتخلى عن تناول الدواء لكي تحافظ على ميزانية البيت.

وأعرب الفنان إسماعيل فرغلي عن عشقه للفن مشيرا إلى أنه لم يفكر في البعد عن الوسط الفني رغم الصعوبات التي واجهها، ولكنه فكر في زيادة دخله من خلال عدة مشروعات صغيرة.

وأشار فرغلي خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل» الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة «صدى البلد 2 إلى المشروعات التي فكر أن ينفذها قائلا: «فكرت في أكثر من مشروع والفنان أحمد آدم قالي أنت من كتر المشاريع اللي كلمتني فيها ممكن الضرايب تيجي تحاسبك وفكرت أعمل عربية فول ومرة تسويق على الإنترنت وفي ناس شاركوني وخسروا».

وعلق على قلة نشاطه وتفاعله عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلا إنه من الممكن أن يراه الجمهور على تطبيق التيك توك ولديه حساب على ذلك التطبيق وسوف يقدم صدقة جارية على روح زوجته الراحلة من خلال أدعية ولها على حسابه.

وفي وقت سابق كشف الفنان إسماعيل فرغلي عن اللحظات الأخيرة في حياة زوجته التي رحلت عن عالمنا منذ أيام بعد صراع مع المرض، موضحا أنها تحملت آلام صعبة لم يتحملها أحد.

وأضاف فرغلي في تصريحات سابقة له، خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه منى عبد الغني ومها بهنسي، عبر قناة «CBC» أن زوجته كانت تخفي آلامها عن من حولها، مشيرا إلى أنه في أوقات كثيرة كانت تتخلى عن تناول الدواء حتى لا تؤثر على ميزانية الأسرة، وهو السبب الوحيد الذي كان يدفعه للشجار معها.

وأكد أن زوجته كانت تشاركة في محطات حياته الصعبة قائلا: «دي كانت رزق ربنا ادهولي، بقالنا 27 سنة مع بعض، البيت فيه فلوس أو مفهوش، كان فيه رضا، وهي كانت راضية وعايشة على الحلوة والمرة، ومستحيل كانت تطلب حاجه مني».

آخر أعمال إسماعيل فرغلي

مؤخر شارك الفنان إسماعيل فرغلي في مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»، الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة الفنان شيكو، وكريم محمود عبد العزيز.

ودارت أحداثه مسلسل خالد نور وولده نور خالد، حول صدفة جمعت أب وابنه مع اختلافات كبيرة في الزمن، وحدوث فجوة زمنية، مما أدى إلى ظهور رجل وابنه في نفس العمر سويًا، بسبب انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به، ويعمل الأب وابنه على إصلاح ذلك الأمر، وتتوالى المفاجآت والأحداث المشوقة والكوميدية خلال الـ15 حلقة.

أبطال مسلسل خالد نور وولده نور خالد

شارك في مسلسل خالد نور وولده نور خالد، عدد من نجوم الفن أبرزهم شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، حمزة العيلي، شريف رمزي، دنيا سامي، محمد عبد العظيم، إخراج محمد أمين.

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