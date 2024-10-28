حفل الكرة الذهبية، برشلونة أفضل فريق سيدات لكرة القدم في العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:31 مساءً - توجت سيدات نادي برشلونة الإسباني كأفضل فريق لكرة القدم للسيدات في العالم، مساء اليوم الإثنين، خلال حفل الكرة الذهبية - بالون دور، المقام في العاصمة الفرنسية باريس.

ويستضيف مسرح شاتليه في باريس حفل جوائز الأفضل والكرة الذهبية 2024، اليوم الإثنين.

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