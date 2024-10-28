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الكرة الذهبية، هاري كين يحصد جائزة جيرد مولر لأفضل هداف في العالم - أخبار كلمتك

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الكرة الذهبية، هاري كين يحصد جائزة جيرد مولر لأفضل هداف في العالم - أخبار كلمتك

الكرة الذهبية، هاري كين يحصد جائزة جيرد مولر لأفضل هداف في العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:31 مساءً - الكرة الذهبية، توج هاري كين نجم بايرن ميونخ الألماني ومنتخب إنجلترا، بجائزة جيرد مولر لأفضل هداف في العالم للعام 2024، خلال حفل الكرة الذهبية - بالون دور، المقام في العاصمة الفرنسية باريس.

فيما فاز فريق برشلونة بجائزة أفضل فريق لكرة القدم للسيدات في العالم.

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وفاز نادي ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل نادي في العالم 2024، في حفل مجلة فرانس فوتبول، والذي يقام مساء اليوم الإثنين، في مسرح شاتليه بباريس، والذي يوزع خلال جوائز الأفضل.

وجاء تتويج ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية لأفضل ناد في العالم 2024، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس العالم للأندية.

ريال مدريد أفضل ناد في العالم للعام 2024
ريال مدريد أفضل ناد في العالم للعام 2024

ثلاث معايير في جائزة الكرة الذهبية 2024

ووفق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الذي يحظى بشرف تنظيم الجائزة لأول مرة في تاريخه بالاشتراك مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، يتم التصويت في جائزة الكرة الذهبية وفقًا لثلاثة معايير أساسية هي:

1- الأداء الفردي ومدى حسم الشخصية وتأثيرها.
2- الأداء الجماعي للفريق والإنجازات.
3- الرقي واللعب النظيف.

 

كيفية التصويت في جائزة الكرة الذهبية

ووفقا لموقع winwin يتم التصويت في جائزة الكرة الذهبية حصرًا من لجنة خبراء دولية مكونة من 100 صحفي، بواقع صحفي واحد من بلدان المنتخبات المئة الأوائل في التصنيف الشهري للفيفا، ويتم النظر إلى أحدث تصنيف شهري.

ينتقي الخبير أفضل 10 لاعبين بالترتيب من واحد إلى عشرة، من القائمة المبدئية التي نشرتها فرانس فوتبول وتضم 30 لاعبًا، على أن يحصل اللاعبون من واحد إلى عشرة على نقاط، 15 و12 و10 و8 و7 و5 و4 و3 و3 و1.

وتمنح الجائزة للاعب الذي جمع أكبر عدد من النقاط، وفي حالة تساوي لاعبين في نفس النقاط، يتم النظر إلى اللاعب الذي تم اختياره في المركز الأول أكثر من غيره، وفي حالة التساوي يتم النظر إلى اللاعب المختار في المركز الثاني أكثر من غيره وهكذا.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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