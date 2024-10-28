دار الأوبرا تتزين لاستضافة حفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

دار الأوبرا تتزين لاستضافة حفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

هالة سرحان وميمي جمال ومنال سلامة على ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

هالة سرحان وميمي جمال ومنال سلامة على ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

وزير النقل يكشف دور القطار الكهربائى السريع في الربط بين مصر والدول العربية - أخبار كلمتك

وزير النقل يكشف دور القطار الكهربائى السريع في الربط بين مصر والدول العربية - أخبار كلمتك

وائل شعبان رئيسًا للإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ الجيزة - أخبار كلمتك

وائل شعبان رئيسًا للإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ الجيزة - أخبار كلمتك

كولر يطلب من معاونيه تقريرا شاملا عن لاعبي الأهلي خلال فترة الإجازة - أخبار كلمتك

كولر يطلب من معاونيه تقريرا شاملا عن لاعبي الأهلي خلال فترة الإجازة - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مصير قاتل والدته بعدن الليلة - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مصير قاتل والدته بعدن الليلة - أخبار كلمتك

عاجل:مجلس الأمن الدولي يفجرها بشأن اليمن - أخبار كلمتك

عاجل:مجلس الأمن الدولي يفجرها بشأن اليمن - أخبار كلمتك

أزمة الطبيبة وسام شعيب تصل مجلس النواب.. تعديلات جديدة على قانون الجريمة الإلكترونية - أخبار كلمتك

أزمة الطبيبة وسام شعيب تصل مجلس النواب.. تعديلات جديدة على قانون الجريمة الإلكترونية - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وانتشار الشبورة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وانتشار الشبورة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

اجتماعات مغلقة بين خارجية إسرائيل وترامب لبحث وقف الحرب في لبنان - أخبار كلمتك

اجتماعات مغلقة بين خارجية إسرائيل وترامب لبحث وقف الحرب في لبنان - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

محمد فاروق يهدد برحيله عن لجنة الحكام بعد جلسته مع رئيس اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محمد فاروق يهدد برحيله عن لجنة الحكام بعد جلسته مع رئيس اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

محمد فاروق يهدد برحيله عن لجنة الحكام بعد جلسته مع رئيس اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:15 مساءً - لجنة الحكام، أكد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أن محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، عقد جلسة خلال الساعات الماضية مع جمال علام رئيس الاتحاد، لمطالبته بإصدار قرار رسمي بتعيينه رئيسا للجنة الحكام، واعتماد التشكيل الجديد للجنة قبل انطلاق الدوري يوم الأربعاء المقبل.

جمال علام يصدم رئيس لجنة الحكام

قال الإعلامي خالد الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور: "المصدر أكد أن جمال علام أبلغ محمد فاروق بأن مجلس إدارة اتحاد الكرة ستنتهي مدته خلال الفترة القليلة المقبلة، ولن يصدر قرارات تخص لجنة الحكام أو اعتماد تعيينه رئيسا للجنة، وسيترك القرار للمجلس الجديد".

وتابع: "محمد فاروق دخل في حالة من الغضب وتحدث مع بعض المقربين منه حول رغبته في الرحيل عن لجنة الحكام، لأنه حتى الآن قائم بأعمال رئيس اللجنة ولم يصدر له قرار بتعيينه رئيسا للجنة".

طالع المزيد: صدمة لرئيس لجنة الحكام، كواليس جلسة محمد فاروق مع جمال علام

محمد فاروق يهدد بالرحيل

واختتم: "محمد فاروق سيحسم موقفه بشكل رسمي خلال الساعات القادمة، سواء بالاستمرار أو الرحيل عن منصبه، مع محاولات جديدة مع مسؤولي اتحاد الكرة لاعتماد التشكيل الجديد للجنة الحكام برئاسته".

إنطلاق معسكر الحكام بالأسكندرية

انطلق معسكر حكام النخبة في المدينة الشبابية بأبي قير بالأسكندرية، تحت إشراف لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يأتي ضمن خطة العمل والتطوير التي ستنفذ خلال المرحلة المقبلة واستعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق