دار الأوبرا تتزين لاستضافة حفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

دار الأوبرا تتزين لاستضافة حفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

هالة سرحان وميمي جمال ومنال سلامة على ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

هالة سرحان وميمي جمال ومنال سلامة على ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

وزير النقل يكشف دور القطار الكهربائى السريع في الربط بين مصر والدول العربية - أخبار كلمتك

وزير النقل يكشف دور القطار الكهربائى السريع في الربط بين مصر والدول العربية - أخبار كلمتك

وائل شعبان رئيسًا للإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ الجيزة - أخبار كلمتك

وائل شعبان رئيسًا للإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ الجيزة - أخبار كلمتك

كولر يطلب من معاونيه تقريرا شاملا عن لاعبي الأهلي خلال فترة الإجازة - أخبار كلمتك

كولر يطلب من معاونيه تقريرا شاملا عن لاعبي الأهلي خلال فترة الإجازة - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مصير قاتل والدته بعدن الليلة - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مصير قاتل والدته بعدن الليلة - أخبار كلمتك

عاجل:مجلس الأمن الدولي يفجرها بشأن اليمن - أخبار كلمتك

عاجل:مجلس الأمن الدولي يفجرها بشأن اليمن - أخبار كلمتك

أزمة الطبيبة وسام شعيب تصل مجلس النواب.. تعديلات جديدة على قانون الجريمة الإلكترونية - أخبار كلمتك

أزمة الطبيبة وسام شعيب تصل مجلس النواب.. تعديلات جديدة على قانون الجريمة الإلكترونية - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وانتشار الشبورة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وانتشار الشبورة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

اجتماعات مغلقة بين خارجية إسرائيل وترامب لبحث وقف الحرب في لبنان - أخبار كلمتك

اجتماعات مغلقة بين خارجية إسرائيل وترامب لبحث وقف الحرب في لبنان - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 11:12 - الأردن يدين إقرار الكنيست حظر أنشطة الأونروا في فلسطين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:12 - الأردن يدين إقرار الكنيست حظر أنشطة الأونروا في فلسطين - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:12 - الأردن يدين إقرار الكنيست حظر أنشطة الأونروا في فلسطين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:12 مساءً - أدانت وزارة الخارجية الأردنية إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يحظر أنشطة وكالة «أونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل منذ قليل.

و أقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تشريعا يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير الدكتور. سفيان القضاة إن إقرار هذه القوانين يعد جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمراراً لمساعي إسرائيل المحمومة لاغتيال الوكالة سياسياً، وإمعاناً في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير شرعية وباطلة.

وأكد أن محاولات إسرائيل استهداف الوكالة ورمزيتها التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل.

وتم إقرار مشروع القانون بعدما حصد على أغلبية الأصوات بإجمالي 92 صوتا مقابل 10 أصوات، فيما امتنع حزب الديمقراطيين عن التصويت.

اقرأ أيضاً
عاجل| الكنيست يقر تشريعا يحظر عمل وكالة الأونروا داخل إسرائيل

«أونروا»: شمال غزة يشهد كارثة إنسانية في ظل انعدام مستوى الأمن الغذائي

التعاون الإسلامي تحذر من الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة ضد وكالة الأونروا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:13 - هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق