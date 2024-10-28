تطورات جديدة في أزمة منشطات رمضان صبحي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:59 مساءً - رمضان صبحي، كشف المستشار هاني زهران، محامي رمضان صبحي لاعب بيراميدز، أن المحكمة الرياضية الدولية "الكاس"، أخطرتهم خلال اليومين الماضيين، بتفاصيل قرار المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، بالاستئناف على القرار الصادر ببراءة اللاعب من تهمة التلاعب في عينات المنشطات، ومطالبتها بإيقاف اللاعب لأربع سنوات.

مهلة إستئناف رمضان صبحي على قرار الوكالة الدولية

وأضاف هاني زهران في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور" مع خالد الغندور، أنه وفقا للخطاب المرسل من المحكمة الدولية، يحق لرمضان صبحي الاستئناف على قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات خلال 20 يوما من تاريخ الإخطار به.

وأشار هاني زهران، إلى أن الفترة الحالية تشهد إعداد ملف كامل يتضمن الأدلة التي تثبت سلامة موقف رمضان صبحي وكذلك تفاصيل أقوال اللاعب أمام لجنة الاستماع بالمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات من أجل تقديمه في المحكمة الرياضية الدولية، وتحديد جلسة للنظر والدفاع عن حق اللاعب وإثبات براءته.

رمضان صبحي بريء حتى الآن

وأكمل محامي رمضان صبحي: "اللاعب بريء حتى الآن وليس لديه أي أزمة، والوكالة الدولية تقدمت باستئناف ضد قرار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ببراءة رمضان صبحي، وتم قبول الاستئناف وإبلاغنا به ومن حقنا الدفاع عن اللاعب لحين الحصول على الحكم النهائي وإغلاق الملف بشكل رسمي".

فجر أسامة حسن، لاعب نادي الزمالك الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تعاطي لاعبي الأندية المصرية لـ المنشطات بعد واقعة رمضان صبحي.

تعاطي المنشطات بين لاعبي مصر

وأكد: أكثر من 80% من اللاعبين يحصلون على منشطات في الدوري المصري، وهذا يشمل كل الأندية سواء الأهلي أو الزمالك، مشددًا على ضرورة أن يقوم اتحاد الكرة بالتحقيق في هذا الأمر-حسب زعمه.