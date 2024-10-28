منظمو حفل الكرة الذهبية يسخرون من فينيسيوس جونيور (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:59 مساءً - شهدت الساعات الماضية جدلا واسعا بعد تراجع بعثة نادي ريال مدريد ونجم الفريق فينيسيوس جونيور عن السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس، لحضور حفل جوائز الكرة الذهبية - بالون دور لعام 2024.

سبب مقاطعة ريال مدريد وفينيسيوس لحفل الكرة الذهبية

وبحسب التقارير، فإن النادي الملكي قرر إلغاء سفر بعثته بعدما بلغه عدم تتويج البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب الفريق، بجائزة "بالون دور".

وتشير التوقعات إلى ذهاب الجائزة هذا العام للإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، في مفاجأة مدوية.

لكن اللافت للنظر هو عدم إخفاء الجهة المانحة للجائزة، كراهيتها للجناح البرازيلي، بعدما سخرت منه خلال بث صحيفة "ليكيب" المباشر، الخاص بتغطية الحفل المقام الليلة في باريس.

السخرية من فينيسيوس جونيور

وظهر عبر البث المباشر صورة تسخر من فينيسيوس، وكأنه طفل صغير يحمله لامين يامال، نجم برشلونة، فضلا عن صورة أخرى لشبيه له، يرتدي زيا غريبا.

وظهر ضيوف البث المباشر وهم يضحكون على تلك الصور المعروضة على الشاشة، وهو ما دفع كثير من المشجعين لاتهام منظمي جوائز الكرة الذهبية، بالكراهية الواضحة للاعب البرازيلي وناديه.