الرياضة - 10:56 - حفل جائزة الكرة الذهبية 2024 بث مباشر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:56 مساءً - بث مباشر لحفل الكرة الذهبية 2024 اليوم الأثنين الموافق 28 من أكتوبر 2024، حيث يترقب جميع مشجعي كرة القدم حول العالم حفل الكرة الذهبية 2024 (بالون دور)، والتي تعد من أعلى وأرقى الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، وتمنح لأفضل لاعب في العالم، مما يجعلها محط أنظار الجميع كل عام.

ويعد التكهن بشأن الجوائز به صعوبة كبيرة، نظرًا لتألق العديد من اللاعبين البارزين في مختلف الأندية، خصوصاً نادي ريال مدريد المدجج بالنجوم، أمثال فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام والذي يعدوا ضمن المرشحين للجائزة، بعد أن قدما موسمًا استثنائيًا مع الفريق الملكي، كما يبرز اسم رودري، الذي تألق بشكل لافت مع منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2024.

وتمتلك جائزة الكرة الذهبية مكانة كبيرة لدى محبي كرة القدم من المشجعين بشكل عام، وبين اللاعبين المحترفين بشكل خاص، خصوصاً وأنها تعد الجائزه الأولى التي تخصص لأفضل لاعب في العالم، حيث أُطلقت نسختها الأولى في عام 1956.

وكانت جائزة الكرة الذهبية في السابق تمنح بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، ومجلة فرانس فوتبول، قبل أن يحدث الانفصال في عام 2016، بين الطرفين، لتطلق الفيفا جائزة الأفضل، فيما استمرت المجلة الفرنسية العريقة في تقديم جائزة الكرة الذهبية حتى يومنا هذا.

ويشهد الحفل تتويج اللاعبين بجوائز أخرى، مثل أفضل لاعب شاب، وأفضل مدرب في السيدات والرجال، وأفضل لاعبة، وأفضل حارس مرمى وغيرها من الجوائز.

بث مباشر لحفل جائزة الكرة الذهبية 2024

تقام حفل الكرة الذهبية 2024 مساء اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

وتنطلق مراسم الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات.

وتبث حفل الكرة الذهبية 2024 عبر قناة beIN Sports المفتوحة، والتي تعد المالك الحصري لنقل وقائع الحفل في الشرق الأوسط وأفريقيا.