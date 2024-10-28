الرياضة - 10:56 - عاجل| الكنيست يقر تشريعا يحظر عمل وكالة الأونروا داخل إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:56 مساءً - استمرار للانتهاكات الدولية والإنسانية، أقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تشريعا يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتم إقرار مشروع القانون بعدما حصد على أغلبية الأصوات بإجمالي 92 صوتا مقابل 10 أصوات، فيما امتنع حزب الديمقراطيين عن التصويت.

عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي مستمرا في عدوانه على قطاع غزة حتى اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 الذي يوافق اليوم ال388 منذ بداية عدوانه، الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، بعدما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، شارة البداية لمعركة طوفان الأقصى.

وارتفع عدد شهداء غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 42924 شهيدا، حسبما أعلنت الصحة الفلسطينية، وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 100833 مصابا.