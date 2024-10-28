القادسية يتخطى الوحدة ويتأهل لربع نهائي كأس الملك السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:43 مساءً - كأس الملك السعودي ، فاز نادي القادسية على نظيره الوحدة، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين.

تقدم نادي الوحدة مبكرا عن طريق جونينيو باكونا في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل القادسية في الدقيقة 36 عن طريق جوليان كينونيس.

وفي الوقت بدل الضائع، خطف نادي القادسية هدف التقدم الثاني عن طريق جوليان كينونيس لينتهي الشوط الأول بتقدم القادسية 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، سيطر الوحدة على مجريات الأمور وأهدر أكثر من فرصة فيما اعتمد القادسية على الهجمات المرتدة الخطيرة، إلا أن كلا الفريقين لم ينجح في إحراز أهداف لينتهي اللقاء بفوز القادسية 2 / 1، ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك، فيما ودع فريق الوحدة المسابقة.

تشكيل الوحدة أمام القادسية في كأس الملك السعودي

جاء تشكيل الوحدة أمام القادسية في كأس الملك السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: حسام الحموان.

خط الدفاع: سعيد المولد وألكسندر كريتو وعبد الله الحافظ وسعد القحطاني.

خط الوسط: محمد مكعازي وجونينهو باكونا وكريج جودوين وسعد بقير ويوسف أمين.

خط الهجوم: مراد محمد خضري.

تشكيل القادسية أمام الوحدة في كأس الملك السعودي

فيما جاء تشكيل القادسية أمام الوحدة في كأس الملك السعودي

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: محمد وهيب أبو الشامات، ناتشو فيرنانديز، جاستون ألفاريز، محمد قاسم.

خط الوسط: ناهيتان نانديز، علي عبدالله هزازي، هيثم محمد عسيري، كاميرون بويرتاس، ايكير المينا.

خط الهجوم: جوليان كينيونيس.

مشوار الوحدة والقادسية في كأس الملك السعودي

عبر الوحدة دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نادي الفيصلي بركلات الترجيح، فيما انتصر القادسية على العروبة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في دور الـ32.

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