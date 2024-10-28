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رودري المرشح الأبرز للكرة الذهبية يصل حفل "بالون دور" بـ عكاز (فيديو) - أخبار كلمتك

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رودري المرشح الأبرز للكرة الذهبية يصل حفل "بالون دور" بـ عكاز (فيديو) - أخبار كلمتك

رودري المرشح الأبرز للكرة الذهبية يصل حفل "بالون دور" بـ عكاز (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:43 مساءً - وصل رودري اللاعب الدولي الإسباني ونجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى مسرح شاتليه في باريس، لحضور حفل الكرة الذهبية، مساء اليوم الإثنين، على العكاز نظرا لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وخرجت تسريبات منذ ساعات تفيد بأن رودري هو من سيفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2024، وهو السبب الذي منع ريال مدريد ونجمه البرازيلي فينيسيوس جونيورمن حضورالحفل.

 

ترتيب اللاعبين من المركز 11 وحتى 26

وحل ديكلان رايس نجم آرسنال ومنتخب إنجلترا في المركز 26 وكول بالمر نجم تشيلسي في  المركز 25.

جاء ويليام ساليبا نجم آرسنال ومنتخب فرنسا في المركز 24 وروبن دياز نجم مانشستر سيتي ومنتخب البرتغال في المركز 23.

وحل أنطونيو روديجر نجم ريال مدريد ومنتخب ألمانيا في المركز 22، بوكايو ساكا نجم آرسنال ومنتخب إنجلترا في المركز 21 وهاكان كالهونغولو نجم إنتر الإيطالي ومنتخب تركيا في المركز 20.

ومارتن أوديجارد نجم آرسنال ومنتخب النرويج في المركز 19 وحارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز في المركز 18، فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد ومنتخب أوروجواي في المركز 17.

وجرانيت تشاكا نجم باير ليفركوزن الألماني ومنتخب سويسرا في المركز 16، نيكو ويليامز نجم منتخب إسبانيا في المركز 15، أديمولا لوكمان نجم أتالانتا الإيطالي في المركز 14، داني أولمو نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا في المركز 13، فلوريان فيرتز نجم منتخب ألمانيا وباير ليفركوزن في المركز 12، فيل فودين نجم منتخب إنجلترا ومانشستر سيتي في المركز 11.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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