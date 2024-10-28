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الرياضة - 10:40 - الحكومة: لا صحة لقطع النخيل والأشجار النادرة بحديقة الأورمان - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:40 - الحكومة: لا صحة لقطع النخيل والأشجار النادرة بحديقة الأورمان - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:40 - الحكومة: لا صحة لقطع النخيل والأشجار النادرة بحديقة الأورمان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:40 مساءً - نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن قطع النخيل والأشجار النادرة بحديقة الأورمان التاريخية تزامناً مع تنفيذ خطة تطويرها.

أكد المركز أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الإداري نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لقطع النخيل والأشجار النادرة بحديقة الأورمان.

وأوضحت وزارة الزراعة أن ما يحدث فقط هو عملية إحلال وتجديد للبنية التحتية للحديقة، دون المساس بأي من الأشجار التاريخية، أو إضافة أي مبان دخيلة على الحديقة، باعتبارها إرث حضاري كبير وكنز نباتي هام.

بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

وأضافت «الزراعة» أن حديقة الأورمان تضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل، وتحتوي على أكثر من 100 فصيلة و300 جنس و600 نوع من النباتات، كما تعد الحديقة مركزاً للبحوث العلمية في مجال النبات، حيث يوجد بها قسم لتبادل البذور مع مختلف الحدائق والمراكز البحثية في العالم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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