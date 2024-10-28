دار الأوبرا تتزين لاستضافة حفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

دار الأوبرا تتزين لاستضافة حفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

هالة سرحان وميمي جمال ومنال سلامة على ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

هالة سرحان وميمي جمال ومنال سلامة على ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

وزير النقل يكشف دور القطار الكهربائى السريع في الربط بين مصر والدول العربية - أخبار كلمتك

وزير النقل يكشف دور القطار الكهربائى السريع في الربط بين مصر والدول العربية - أخبار كلمتك

وائل شعبان رئيسًا للإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ الجيزة - أخبار كلمتك

وائل شعبان رئيسًا للإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ الجيزة - أخبار كلمتك

كولر يطلب من معاونيه تقريرا شاملا عن لاعبي الأهلي خلال فترة الإجازة - أخبار كلمتك

كولر يطلب من معاونيه تقريرا شاملا عن لاعبي الأهلي خلال فترة الإجازة - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مصير قاتل والدته بعدن الليلة - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مصير قاتل والدته بعدن الليلة - أخبار كلمتك

عاجل:مجلس الأمن الدولي يفجرها بشأن اليمن - أخبار كلمتك

عاجل:مجلس الأمن الدولي يفجرها بشأن اليمن - أخبار كلمتك

أزمة الطبيبة وسام شعيب تصل مجلس النواب.. تعديلات جديدة على قانون الجريمة الإلكترونية - أخبار كلمتك

أزمة الطبيبة وسام شعيب تصل مجلس النواب.. تعديلات جديدة على قانون الجريمة الإلكترونية - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وانتشار الشبورة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وانتشار الشبورة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

اجتماعات مغلقة بين خارجية إسرائيل وترامب لبحث وقف الحرب في لبنان - أخبار كلمتك

اجتماعات مغلقة بين خارجية إسرائيل وترامب لبحث وقف الحرب في لبنان - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 10:40 - بايدن يدلي بصوته في التصويت المبكر لانتخابات الرئاسة الأمريكية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:40 - بايدن يدلي بصوته في التصويت المبكر لانتخابات الرئاسة الأمريكية - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:40 - بايدن يدلي بصوته في التصويت المبكر لانتخابات الرئاسة الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:40 مساءً - أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بصوته في التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الاثنين، قبل أيام من موعد الانتخابات التي يتنافس فيها دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري، وكامالا هاريس مرشحة الديمقراطيين التي يؤيدها "بايدن"، حسبما أفاد البيت الأبيض.

ومن المُقرر إجراء الانتخابات الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل، ويستطيع الكثير من الأمريكيين الإدلاء بأصواتهم، قبيل يوم الانتخابات.

وانسحب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية هذا العام، ويخوض الانتخابات الآن مرشح الحزب الجمهوري، والرئيس السابق دونالد ترامب، في مواجهة كامالا هاريس، مُرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس.

ويأتي التصويت المُبكر للأمريكيين، ضمن مجموعة من الخيارات الانتخابية التي توفرها الولايات، لتسهيل عملية التصويت قبل يوم الانتخابات الرئاسية.

وأصبح التصويت المُبكر شائعًا بشكلٍ كبيرٍ، خلال انتخابات 2020، عندما أدلى أكثر من 100 مليون ناخب بأصواتهم عبر البريد أو شخصيًا قبل يوم الانتخابات، وذلك لتجنب الازدحام في مراكز الاقتراع وسط تفشي جائحة كورونا آنذاك، واستمر العديد من الولايات في توفير هذه الخيارات الانتخابية في الانتخابات التالية.

ورغم أنّ جميع الولايات توفر خيار التصويت عبر البريد، إلا أن 3 ولايات فقط، وهي ألاباما، ميسيسيبي، ونيوهامشر، لا تتيح التصويت الشخصي المبكر.

اقرأ أيضاً
أكسيوس: هاريس تعتقد أن بايدن «عبء سياسي» في وقت حاسم من حملتها الانتخابية

بايدن: نعمل مع ألمانيا من أجل دعم شعب أوكرانيا

بايدن: طلبت من إسرائيل عدم استهداف قوات حفظ السلام في لبنان

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:13 - هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق