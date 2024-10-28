الرياضة - 10:40 - بايدن يدلي بصوته في التصويت المبكر لانتخابات الرئاسة الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:40 مساءً - أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بصوته في التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الاثنين، قبل أيام من موعد الانتخابات التي يتنافس فيها دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري، وكامالا هاريس مرشحة الديمقراطيين التي يؤيدها "بايدن"، حسبما أفاد البيت الأبيض.

ومن المُقرر إجراء الانتخابات الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل، ويستطيع الكثير من الأمريكيين الإدلاء بأصواتهم، قبيل يوم الانتخابات.

وانسحب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية هذا العام، ويخوض الانتخابات الآن مرشح الحزب الجمهوري، والرئيس السابق دونالد ترامب، في مواجهة كامالا هاريس، مُرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس.

ويأتي التصويت المُبكر للأمريكيين، ضمن مجموعة من الخيارات الانتخابية التي توفرها الولايات، لتسهيل عملية التصويت قبل يوم الانتخابات الرئاسية.

وأصبح التصويت المُبكر شائعًا بشكلٍ كبيرٍ، خلال انتخابات 2020، عندما أدلى أكثر من 100 مليون ناخب بأصواتهم عبر البريد أو شخصيًا قبل يوم الانتخابات، وذلك لتجنب الازدحام في مراكز الاقتراع وسط تفشي جائحة كورونا آنذاك، واستمر العديد من الولايات في توفير هذه الخيارات الانتخابية في الانتخابات التالية.

ورغم أنّ جميع الولايات توفر خيار التصويت عبر البريد، إلا أن 3 ولايات فقط، وهي ألاباما، ميسيسيبي، ونيوهامشر، لا تتيح التصويت الشخصي المبكر.