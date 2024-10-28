"بالون دور" يكشف ترتيب اللاعبين من المركز 11 إلى الـ26 بجائزة الكرة الذهبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:31 مساءً - كشف حساب بالون دور عبر منصة إكس، اليوم الإثنين، عن ترتيب اللاعبين من المركز 11 وحتى المركز 26، في حفل مجلة فرانس فوتبول للإعلان عن جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2024.

ترتيب اللاعبين من المركز 11 وحتى 26

وحل ديكلان رايس نجم آرسنال ومنتخب إنجلترا في المركز 26 وكول بالمر نجم تشيلسي في المركز 25.

جاء ويليام ساليبا نجم آرسنال ومنتخب فرنسا في المركز 24 وروبن دياز نجم مانشستر سيتي ومنتخب البرتغال في المركز 23.

وحل أنطونيو روديجر نجم ريال مدريد ومنتخب ألمانيا في المركز 22، بوكايو ساكا نجم آرسنال ومنتخب إنجلترا في المركز 21 وهاكان كالهونغولو نجم إنتر الإيطالي ومنتخب تركيا في المركز 20.

ومارتن أوديجارد نجم آرسنال ومنتخب النرويج في المركز 19 وحارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز في المركز 18، فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد ومنتخب أوروجواي في المركز 17.

وجرانيت تشاكا نجم باير ليفركوزن الألماني ومنتخب سويسرا في المركز 16، نيكو ويليامز نجم منتخب إسبانيا في المركز 15، أديمولا لوكمان نجم أتالانتا الإيطالي في المركز 14، داني أولمو نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا في المركز 13، فلوريان فيرتز نجم منتخب ألمانيا وباير ليفركوزن في المركز 12، فيل فودين نجم منتخب إنجلترا ومانشستر سيتي في المركز 11.