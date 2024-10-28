مركز شباب الجزيرة يستضيف بطولة الجمهورية للتنس الأرضي G2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:31 مساءً - استضاف مركز شباب الجزيرة، منافسات بطولة الجمهورية للتنس الأرضي G2 للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشهدت بطولة الجمهورية للتنس الأرض مشاركة أكثر 500 لاعب ولاعبة، تحت إشراف وتنظيم إدارة المركز والقائمين على البطولة من إدارة التنس الأرضي.

مركز شباب الجزيرة يستضيف منافسات بطولة الجمهورية للتنس الأرض G2

أشرف صبحي يشهد التشغيل التجريبي لـ مركز شباب الجزيرة 2

من ناحية أخرى، شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التشغيل التجريبي لمركز التنمية الشبابية “مركز شباب الجزيرة 2”، بمدينة السادس من أكتوبر وذلك استعدادًا لاستقبال الشباب والجماهير وقبل الافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة.

يأتي مشروع مركز شباب الجزيرة 2 ضمن جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية الرياضية وتقديم خدمات شاملة ومتنوعة للشباب المصري.

بتكلفة 190 مليون جنيه، أشرف صبحي يشهد التشغيل التجريبي لـ مركز شباب الجزيرة 2

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في كلمته أن مركز شباب الجزيرة 2 يقدم خدمات متنوعة ومتكاملة لأهالي المنطقة، حيث يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تطوير جميع المنشآت الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية وتقديم أفضل الخدمات للشباب المصري والمجتمع ككل.

بتكلفة 190 مليون جنيه، أشرف صبحي يشهد التشغيل التجريبي لـ مركز شباب الجزيرة 2

وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه تم إنشاء مركز التنمية الشبابية بميزانية بلغت 190 مليون جنيه، ولم تتحمل خزينة الدولة أي تكلفة منها، حيث تم تمويل المشروع من خلال العائدات الاقتصادية المتحققة من المشروعات الرياضية المختلفة. ونسعى دائمًا لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للشباب في كافة أنحاء الجمهورية، تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية الرشيدة، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب وتطوير البنية التحتية الرياضية، بما يحقق التنمية المستدامة.

بتكلفة 190 مليون جنيه، أشرف صبحي يشهد التشغيل التجريبي لـ مركز شباب الجزيرة 2

كما أكد وزير الشباب والرياضة على استمرار الوزارة في بذل كل الجهد لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة، مع التركيز على تحقيق التنمية الشاملة للشباب، كونهم الركيزة الأساسية لمستقبل مصر.

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