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اجتماع تنسيقي استعدادا لانطلاق مباريات مهرجان براعم قطاع القاهرة الكبري - أخبار كلمتك

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اجتماع تنسيقي استعدادا لانطلاق مباريات مهرجان براعم قطاع القاهرة الكبري - أخبار كلمتك

اجتماع تنسيقي استعدادا لانطلاق مباريات مهرجان براعم قطاع القاهرة الكبري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:10 مساءً - عقد الكابتن حمادة الشربيني رئيس منطقة القاهرة لكرة القدم والكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة والكابتن محمد حشيش اجتماعا تنسيقيا اليوم الاثنين في مقر المنطقة مع مسؤولي مناطق الجيزة والقليوبية استعدادا لانطلاق مباريات مهرجان براعم قطاع القاهرة الكبري.


وناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة لبدء مباريات مهرجان قطاع براعم القاهرة الكبري لأندية القسمين الاول والثاني المقرر انطلاقها يوم 8 نوفمبر المقبل.

 

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وحضر الاجتماع الكابتن ماهر همام المدير الفني لمنطقة القاهرة والكابتن صلاح علي إدارة مسابقات الناشئين باتحاد الكرة والكابتن عز شاهين مدير إدارة الحكام بالقاهرة  والكابتن صالح عبدالحميد "منطقة الجيزة" والكابتن أحمد الجمل "منطقة القليوبية " والكابتن أحمد عبدالوهاب كشري مقرر لجنة براعم قطاع القاهرة.

وكان عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المسابقات، والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، عقدا شهر سبتمبر الماضي اجتماعًا موسعًا بمقر الاتحاد مع المديرين التنفيذيين ومديري المسابقات في جميع المناطق. 

شهد الاجتماع شرحًا مفصلًا لكل ما يخص نظام مسابقات الناشئين ومهرجانات البراعم وتعليمات القيد ومسابقات المناطق والقطاعات في الموسم الجديد 2024-2025.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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