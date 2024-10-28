جالاتا سراي يضرب بشكتاش بثنائية ويبتعد بصدارة الدوري التركي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:10 مساءً - الدوري التركي، حقق فريق جالاتا سراي التركي فوزا مستحقا أمام ضيفه بشكتاش، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب رامس بارك، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري التركي.

أحرز هدف التقدم لفريق جالاتا سراي اللاعب دافيسون سانشيز في الدقيقة 13 من عمر المباراة، فيما أحرز فيكتور اوسيمين الهدف الثاني في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، ونجح اللاعب ايرنيست موتشي في تضييق الفارق لصالح بشكتاش في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة 2-1 لصالح جالاتا سراي.



تشكيل جالاتا سراي أمام بشكتاش

بدأ فريق جالاتا سراي مباراته أمام بشكتاش بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: موسليرا

الدفاع: إيهان - سانشيز - بردكجي - يلماز

الوسط: توريرا - سارا - سالاي - أكغون

الهجوم: إيكاردي - أوسيمين

مباراة جالاتا سراي ضد بشكتاش، كلمتك

تشكيل بشكتاش أمام جالاتا سراي

وبدأ فريق بشكتاش مباراته أمام جالاتا سراي بتشكيل مكون من:

حراس المرمى: ديستانجلو

الدفاع: سيفنسون - أودوخاي - توبتشو - ماسوكو

الوسط: ندور - فرنانديز - مايرو - سيلفا - كيليتشوي

الهجوم: إيموبيلي

ترتيب الفريقين قبل المباراة

بهذه النتيجة يتصدر فريق جالاتا سراي ترتيب الدوري التركي برصيد 28 تقطة بعد خوضه 10 مباريات، فيما تجمد رصيد بشكتاش عند 20 نقطة في المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 9 مباريات

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