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أحمد طارق سليمان ينال إشادة مدرب بروكسي بعد تألقه أمام لافيينا - أخبار كلمتك

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أحمد طارق سليمان ينال إشادة مدرب بروكسي بعد تألقه أمام لافيينا - أخبار كلمتك

أحمد طارق سليمان ينال إشادة مدرب بروكسي بعد تألقه أمام لافيينا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:25 مساءً - دوري المحترفين، حصل احمد طارق سليمان حارس مرمى بروكسي على إشادة محمد حامد المدير الفني لفريقه بعد تألقه في مباراة اليوم أمام لافيينا ونجاحه في قيادة فريقه للفوز بثنائية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات دورى المحترفين. 

وقاد أحمد طارق سليمان فريقه للفوز اليوم بعد أن قدم مستوى متميزا حصل به على إشادة الجهاز الفني ومدربه إبراهيم الحضري الذي يتولى حراسة مرمى فريقه. 

ورفع بروكسي رصيده إلي النقطة ٨ في جدول الترتيب خلفا للمقاولون ودجلة أصحاب العشر نقاط فى صدارة الجدول. 

ويعد أحمد طارق سليمان أحد إفرازات قطاع الناشئين بالنادي الأهلي حيث قدم مستويات متميزة وقتها وتم تصعيده للفريق الأول عدة مواسم ونال إشادة العديد من المدربين الأجانب الذين تولوا قيادة الفريق قبل أن يرحل عن القلعة الحمراء بحثا عن فرصة المشاركة بشكل منتظم حيث يتواجد حاليا في فريق بروكسي الذي ينافس في دوري المحترفين. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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