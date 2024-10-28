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الدوري التركي، جالاتا سراي يتقدم على بشكتاش بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري التركي، جالاتا سراي يتقدم على بشكتاش بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري التركي، جالاتا سراي يتقدم على بشكتاش بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:04 مساءً - الدوري التركي، إنتهى الشوط الأول من مباراة جالاتا سراي التركي أمام نظيره بشكتاش، بتقدم جالاتا سراي بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب رامس بارك، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري التركي.

أحرز هدف التقدم لفريق جالاتا سراي اللاعب دافيسون سانشيز في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

 

تشكيل جالاتا سراي أمام بشكتاش

بدأ فريق جالاتا سراي مباراته أمام بشكتاش بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: موسليرا  

الدفاع: إيهان - سانشيز - بردكجي - يلماز  

الوسط: توريرا - سارا - سالاي - أكغون

الهجوم: إيكاردي - أوسيمين

مباراة جالاتا سراي ضد بشكتاش، كلمتك
مباراة جالاتا سراي ضد بشكتاش، كلمتك

تشكيل بشكتاش أمام جالاتا سراي

وبدأ فريق بشكتاش مباراته أمام جالاتا سراي بتشكيل مكون من:

حراس المرمى: ديستانجلو

الدفاع: سيفنسون - أودوخاي - توبتشو - ماسوكو

الوسط: ندور - فرنانديز - مايرو - سيلفا - كيليتشوي 

الهجوم: إيموبيلي

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يتصدر فريق جالاتا سراي ترتيب الدوري التركي قبل المباراة برصيد 25 تقطة بعد خوضه 9 مباريات، فيما جاء فريق بشكتاش في المركز الربع برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 8 مباريات 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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