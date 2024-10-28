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وادي دجلة يفوز على السكة الحديد مودرن 1-0 في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

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وادي دجلة يفوز على السكة الحديد مودرن 1-0 في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

وادي دجلة يفوز على السكة الحديد مودرن 1-0 في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:14 مساءً - دوري المحترفين، فاز فريق وادي دجلة علي نظيره السكة الحديد مودرن بهدف نظيف، في المباراة  التي جمعت بينهم اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقا. 

وأقيمت جميع مباريات اليوم الاثنين في الجولة الرابعة بنفس التوقيت في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، عدا مباراة وادي دجلة والسكة الحديد مودرن التي أُقيمت الساعة السادسة مساء.  

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نتائج مباريات اليوم الاثنين في الجولة الرابعة من دوري المحترفين 

 

ديروط ضد الداخلية 0-1

بروكسي ضد لافيينا 2-1

أسوان ضد القناة 1-1

بلدية المحلة ضد بترول أسيوط 1-1 

وادي دجلة ضد السكة الحديد مودرن 1-0

وأُقيمت مساء أمس الأحد 5 مباريات من الجولة الرابعة لدوري المحترفين، حيث تواجه المقاولون العرب ووي، ومنتخب السويس أمام سبورتنج، وطنطا مع أبو قير، والمنصورة ضد الترسانة، وراية أمام كهرباء الإسماعيلية.

 

نتائج مباريات أمس الأحد في الجولة الرابعة من دوري المحترفين 

المنصورة ضد الترسانة 0-1.

 المقاولون العرب ضد المصرية للاتصالات 1-0.

 منتخب السويس ضد سبورتنج  0-0

طنطا ضد أبو قير للأسمدة  0-1. 

راية ضد كهرباء الإسماعيلية 0-2 

 

نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

 السكك الحديد مودرن ضد  أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1. 

أبو قير والمنصورة  3-0. 

الداخلية والبلدية 0-1

الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.

 

نتائج  الجولة الثانية في دوري المحترفين 

السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 1-0

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0

الترسانة ضد ديروط 1-1 

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 1-1 

وادي دجلة ضد لافيينا 0ـ0 

منتخب السويس ضد القناة 0-5 

طنطا ضد بروكسي 0-1  

أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0   

 المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1

بلدية المحلة وسبورتنج ( مؤجلة)

 

نتائج الجولة الثالثة في دوري المحترفين 

لافيينا ضد طنطا 1-1 

المقاولون العرب ضد سبورتنج 1-1 

بروكسي ضد بترول أسيوط  2-2  

القناة ضد ديروط  1-0 

الترسانة ضد أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة  2-0 

الداخلية ضد السويس 0-1

أبو قير للأسمدة ضد وادي دجلة  1-2

المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة 2-0 

السكة الحديد مودرن ضد راية 0-0 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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