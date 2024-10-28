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المصري يختتم معسكره بالقاهرة استعدادا لمواجهة الطلائع بالدوري (صور) - أخبار كلمتك

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المصري يختتم معسكره بالقاهرة استعدادا لمواجهة الطلائع بالدوري (صور) - أخبار كلمتك

المصري يختتم معسكره بالقاهرة استعدادا لمواجهة الطلائع بالدوري (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:58 مساءً - أدي فريق المصري مساء اليوم الإثنين مرانه الختامي بمعسكره الحالي بالقاهرة على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة الأولى من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق طلائع الجيش والمقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غدا الأربعاء على ستاد السويس الجديد.

ويبدأ غدا الثلاثاء فريق المصري البورسعيدي أولي تدريباته على استاد السويس الجديد الذي يستضيف مباريات الفريق بالموسم الجديد 2024 - 2025.

ويعد مران الغد هو الأخير للفريق استعدادًا لمباراته أمام طلائع الجيش بالجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

 

 

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موعد مباراة المصري وطلائع الجيش بالموسم الجديد 

ويستعد المصري البورسعيدي لمواجهة طلائع الجيش في الثامنة مساء يوم الأربعاء الموافق الثلاثين من أكتوبر الجاري، على استاد السويس الجديد، ضمن مواجهات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز. 

المصري يوقع عقود استضافة ستاد السويس لمبارياته بالدوري 

وقام رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري برافقه محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق الأول بزيارة تنسيقية لمحافظة السويس وذلك لإتمام كافة ترتيبات إقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالدوري المصري الممتاز والتي يستضيفها ستاد السويس الجديد وفقًا للموافقة الأمنية التي حصلت عليها إدارة المصري في هذا الشأن.

بدأت الزيارة باجتماع مع قيادات مديرية أمن السويس للاتفاق على كافة ترتيبات تأمين جماهير المصري وسبل تسهيل إجراءات الدخول والخروج للاستاد، حيث أبدت قيادات أمن السويس ترحيبًا كبيرًا بجماهير المصري، مع التأكيد على تفهمهم التام لكافة طلبات مجلس إدارة المصري في هذا الشأن.

 

وعقب ذلك توجه رجب عبد القادر ومحمد موسى لتفقد ستاد السويس حيث اجتمعا باللواء شريف الخولي مدير الاستاد وجهازه الإداري المعاون  وذلك لتوقيع عقود استضافة مباريات المصري وعقب الاجتماع تم تفقد كافة مرافق الاستاد ممثلة في أرضية الملعب وغرف خلع الملابس ومدرجات الاستاد وقاعات كبار الزوار والمؤتمر الصحفي والتي كانت جميعها على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية لاستقبال مباريات وتدريبات فريق المصري الذي سيخوض على الاستاد غدا الثلاثاء المران الأخير للفريق استعدادًا لمباراته أمام طلائع الجيش بالجولة الأولى من الدوري.

وأكدت قيادات أمن السويس لمسؤولي النادي المصري على ضرورة سفر جماهير المصري عبر محور 30 يونيو ثم الدخول إلى طريق القاهرة السويس لحضور مباريات الفريق البورسعيدي باستاد السويس الجديد.

وجاء ذلك نظرًا لوجود إصلاحات في طريق جنيفة تستوجب غلقه تمامًا، كما أكدت كذلك على ضرورة تفويج الجماهير في وقت واحد وقبل بدء المباراة بوقت كاف وذلك حتى يسُهل عملية تأمين الجماهير.

وفي نهاية الزيارة تم تفقد عدد من فنادق السويس لاختيار أفضلها  كمقر لإقامة الفريق خلال تواجده بالسويس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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