صدمة لرئيس لجنة الحكام، كواليس جلسة محمد فاروق مع جمال علام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:58 مساءً - عقد محمد فاروق رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، جلسة ثنائية، اليوم الإثنين، مع جمال علام رئيس مجلس الجبلاية بمقر الاتحاد بالجزيرة، من أجل حسم عدد من الموضوعات الخاصة بمنظومة التحكيم مدى جاهزية الحكام للموسم الكروي الجديد

جمال علام يصدم محمد فاروق

وخلال الجلسة طلب محمد فاروق من رئيس اتحاد الكرة رغبته في صدور قرار رسمي من مجلس الجبلاية بتنصيبه رئيسا للجنة الحكام خلال المرحلة المقبلة، مع إعادة تشكيل اللجنة واستكمال المقاعد الشاغرة فيها

رئيس اللجنة الحكام أبلغ رئيس اتحاد الكرة أيضًا، بأنه يشعر بعدم الاستقرار في منصبه رغم ما يبذله من جهد من أجل الارتقاء بمستوى الحكام وإعدادهم جيدا للموسم الجديد، كما أنه متحفظ على المسمى الوظيفي كقائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، ويرغب في صدور قرار رسمي بتعيينه رئيسا للجنة الحكام.

محمد فاروق القائمة بأعمال رئيس لجنة الحكام، كلمتك

وجاء رد جمال علام على طلبات محمد فاروق صادمة للأخير، حيث أكد له جمال علام أن المجلس الحالي برئاسته على وشك الرحيل في خلال أسابيع قليلة، لاسيما بعد إعلان إقامة إنتخابات اتحاد الكرة خلال ديسمبر المقبل، وأن المجلس الجديد سيكون هو فقط صاحب الحق في إختيار رئيس لجنة الحكام الجديد، وهو ما صرح به وزير الرياضة أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية قبل أيام قليلة، وبالتالي فإن لجنة الحكام الحالية تعد بمثابة لجنة تسيير أعمال لحين انتخاب المجلس الجديد

جمال علام أبلغ محمد فاروق أنه بعد تصريحات الوزير بشأن رئيس لجنة الحكام المقبل، لن يكون بمقدور المجلس إصدار قرار بتعيينه رئيسا للجنة، منعا للصدام مع أشرف صبحي

طالع المزيد: جواب نهائي، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة مصري

هدف محمد فاروق من التنصيب رئيسا للجنة الحكام

مصدر باتحاد الكرة أكد لـ “كلمتك”، أن محمد فاروق كان يرغب في صدور قرار رسمي بتعيينه رئيسا للجنة الحكام، سعيا لزيادة راتبه الشهري، خاصة أنه يتقاضى حاليا نفس الراتب الذي كان يتقاضاه كنائب لرئيس لجنة الحكام السابق البرتغالي كلمتكر بيريرا، لأنه في حالة صدور قرار بتعيينه رئيسا للجنة سيتضاعف الراتب الذي يحصل عليه حاليا

إنطلاق معسكر الحكام بالأسكندرية

انطلق معسكر حكام النخبة في المدينة الشبابية بأبي قير بالأسكندرية، تحت إشراف لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يأتي ضمن خطة العمل والتطوير التي ستنفذ خلال المرحلة المقبلة واستعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.