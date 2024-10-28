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كأس خادم الحرمين، الشباب يتخطى الرياض بثنائية نظيفة ويتأهل لربع النهائي - أخبار كلمتك

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كأس خادم الحرمين، الشباب يتخطى الرياض بثنائية نظيفة ويتأهل لربع النهائي - أخبار كلمتك

كأس خادم الحرمين، الشباب يتخطى الرياض بثنائية نظيفة ويتأهل لربع النهائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:58 مساءً - كأس خادم الحرمين، حقق فريق الشباب السعودي فوزا مستحقا على مضيفه فريق الرياض بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين .

 

الفوز منح الشباب بطاقة التأهل رسميا للدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

سجل هدف التقدم لفريق الشباب هارون كامارا في الدقيقة 38 بضربة رأس، فيما سجل الهدف الثاني بونا فينتورا في الدقيقة 90+3.

وشهد الشوط الأول سيطرة واستحواذ كاملين من قبل الشباب الرياضي وحاصر فريق الرياض في منتصف ملعبه أغلب فترات هذا الشوط، وأسفر الضغط الهجومي المكثف عن هدف التقدم للفريق الشبابي في الدقيقة 38 من عمر اللقاء. 

 

حاول فريق الرياض العودة في الشوط الثاني، لكن التنظيم الدفاعي لفريق الشباب وتضييق المساحات بأرجاء الملعب صعب المهمة على أصحاب الأرض.

تشكيل الشباب السعودي أمام الرياض

وبدأ فريق الشباب السعودي مباراته أمام الرياض في كأس خادم الحرمين بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبدىالله المعيوف.

خط الدفاع: حسين الصبياني – نادر الشراري – ويسلي هوديت- روبرت رينان.

خط الوسط: محمد الثاني- مصعب الجوير – ماجد كنبة.

خط الهجوم: كريستيان جوانكا – هارون كمارا – عبد الرزاق حمدالله.

تشكيل فريق الرياض أمام الشباب

وبدأ فريق الرياض مباراته أمام الشباب بتشكيل مكون من:

مباراة الشباب أمام الرياض.. طموحات الفريقين 

دخل رفقاء النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مواجهة اليوم، بهدف الفوز لا غيره من أجل بلوغ الدور ربع النهائي من البطولة العريقة، وهو ما نجح الفريق في تحقيقه بالفعل.

بينما سعى فريق الرياض إلى تحقيق المفاجأة الكبرى وإقصاء نسور جدة من كأس الملك السعودي، وهو الهدف الذي أخفق الفريق في تحقيقه.

نتائج الفريقين في الدور السابق

الرياض تغلب في الدور الماضي على الصفا بنتيجة 3-1 في الوقت الذي عبر فيه الشباب الخلود ليضرب الفريقين موعد في لقاء اليوم.

الرياض في آخر ظهور له خسر بصعوبة أمام الاتحاد بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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