الرياضة - 07:55 - «وقع في غرامهن» القبض على طبيب عاشر بناته جنسيا.. لماذا تدخلت السفارة الأمريكية بالقاهرة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:55 مساءً - طبيب نساء وتوليد وأب لفتيات لم يبلغ عمر أكبرهن سوى 17 عامًا، لكنه إنسان بدرجة شيطان، استغل تواجد بناته داخل الفيلا مسكنه بمنطقة التجمع الخامس، ليعتدي عليهن جنسيًا عنوة.

الغريب في الأمر، أن الأب صاحب الجنسية الأمريكية من أصل مصري، وقع في غرامهن وأرسل لهن رسائل غرامية، مثل المرتبطين عاطفيًا، دون أن يدري أن علاقاته التي استمرت في الخفاء، سينكشف سرها قبل أن تلقيه تلك العلاقات المحرمة خلف القضبان.

طبيب النساء عاشر بناته القاصرات داخل فيلته

أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت إخطارًا بورود بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة التجمع من مندوب السفارة الأمريكية بالقاهرة، يتهم طبيب نساء وتوليد يحمل الجنسية الأمريكية بالتعدي على بناته جنسيًا ومعاشرتهن معاشرة الأزواج داخل الفيلا مسكنهم بمنطقة التجمع الخامس.

شاهد بناته مع زملائهن فـأجبرهن على معاشرته

شكلت أجهزة الأمن بالقاهرة فريق بحث لكشف ملابسات البلاغ الوارد، وتوصلت إلى أن طبيب النساء، اتهم في وقت سابق طالبين في المدرسة الأمريكية، أدم ومحمد 16 سنة، بإقامة علاقات جنسية مع فتياته ومعاشرتهن معاشرة الأزواج، كما أنه ضبطهما في منزله يمارسان الرذيلة مع بناته، لكن تحريات المباحث لم تستدل على الواقعة حينها ليتم حفظ التحقيقات.

السفارة الأمريكية تتدخل

جهود البحث والتحري وأقوال الفتيات الثلاث، بينت أن الأب أجبر فتياته على ممارسة علاقات محرمة عقب ضبطهن في أحضاء زملائهن، مشيرة إلى أنه استغل تواجد كل منهن بمفردها داخل الفيلا ليمارس الجنس معها، قبل أن يرسل لهن رسائل غرامية على هواتفهن المحمولة، لكن الإبنة الكبرى ذات الـ 17 عامًا، تمكنت من تصويروالدها مقطع فيديو لحظة معاشرة شقيقتها معاشرة الأزواج، لتثبت صحة شكواها التي تقدمت بها للسفارة الأمريكية بالقاهرة، قبل أن ترسل السفارة مندوبها لقسم الشرطة ويحُرر محضرًا ضد طبيب النساء.

القبض على طبيب النساء

سرعان ما أعدت القوات مأمورية عقب استئذان النيابة العامة وتمكنت من القبض على المتهم الذي حضر إلى البلاد عام 2021 بصحبة بناته الثلاث ليستقر داخل فيلا في التجمع الخامس، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.