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المثلوثي يضع شرطا لتجديد عقده مع الزمالك - أخبار كلمتك

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المثلوثي يضع شرطا لتجديد عقده مع الزمالك - أخبار كلمتك

المثلوثي يضع شرطا لتجديد عقده مع الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:42 مساءً - كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء وضع شرطا لتجديد عقده.

وينتهي عقد حمزة المثلوثي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري وتسعى إدارة الأبيض لتجديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب في الموسم الماضي.

 

شرط من المثلوثي لـ تجديد عقده مع الزمالك

وقال المصدر إن المثلوثي اشترط زيادة في عقده.

وأضاف أن المثلوثي أخبر إدارة الزمالك أنه يريد زيادة عقده بما يتناسب مع ما يقدمه فنيا مع الفريق خلال الفترة الماضية خاصة أنه عنصر أساسي في تشكيل البرتغالي جوزيه جوميز.

وأشار إلى أن المثلوثي منفتح على تجديد عقده مع الزمالك لأطول فترة ممكنة ولكن شرطه الوحيد زيادة عقده.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

 

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

 ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 

 ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت. 

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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