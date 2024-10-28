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المصري يوقع عقود استضافة استاد السويس لمبارياته بالدوري "صور" - أخبار كلمتك

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المصري يوقع عقود استضافة استاد السويس لمبارياته بالدوري "صور" - أخبار كلمتك

المصري يوقع عقود استضافة استاد السويس لمبارياته بالدوري "صور" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:26 مساءً - الإثنين 28/أكتوبر/2024 - 07:09 م 10/28/2024 7:09:00 PM

المصري، كلمتك
المصري، كلمتك

أجرى رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري يرافقه محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق الأول زيارة تنسيقية لمحافظة السويس، وذلك لإتمام  ترتيبات إقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالدوري المصري الممتاز على ستاد السويس الجديد، وفقًا للموافقة الأمنية التي حصلت عليها إدارة المصري في هذا الشأن.

بدأت الزيارة باجتماع مع قيادات مديرية أمن السويس للاتفاق على ترتيبات تأمين جماهير المصري ، وسبل تسهيل إجراءات الدخول والخروج للاستاد، حيث أبدت قيادات أمن السويس ترحيبًا كبيرًا بجماهير المصري، مع تأكيد تفهمهم التام لكافة طلبات مجلس إدارة المصري في هذا الشأن.

 

 

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عقب ذلك توجه رجب عبد القادر ومحمد موسى لتفقد ستاد السويس حيث اجتمعا باللواء شريف الخولي مدير الاستاد وجهازه الإداري المعاون وذلك لتوقيع عقود استضافة مباريات المصري وعقب الاجتماع تم تفقد  مرافق الاستاد ممثلة في أرضية الملعب وغرف خلع الملابس ومدرجات الاستاد وقاعات كبار الزوار والمؤتمر الصحفي والتي كانت جميعها على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية لاستقبال مباريات وتدريبات فريق المصري البورسعيدي  الذي يخوض على الاستاد غدا الثلاثاء المران الأخير للفريق استعدادًا لمباراته أمام طلائع الجيش بالجولة الأولى من الدوري.

وفي نهاية الزيارة تم تفقد عدد من فنادق السويس لاختيار أفضلها  كمقر لإقامة الفريق خلال تواجده بالسويس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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