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الرياضة - 07:23 - سعر الذهب الآن.. صاروخ الارتفاع يصعد بـ الأصفرفي ختام التعاملات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:23 - سعر الذهب الآن.. صاروخ الارتفاع يصعد بـ الأصفرفي ختام التعاملات - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:23 - سعر الذهب الآن.. صاروخ الارتفاع يصعد بـ الأصفرفي ختام التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:23 مساءً - سعر الذهب في مصر.. ارتفع سعر الذهب خلال التعاملات الختامية اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات اليوم، نحو 3720 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الذهب في ختام التعاملات نحو 3730 جنيها للبيع، وسجلت أوقية الذهب عالميا نحو 2742.86 دولار.

سعر الذهب في مصر

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب في مصر وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4262.75 جنيه 4245.75 جنيه
عيار 22 3907.5 جنيها 3892 جنيه
عيار 21 3730 جنيها 3715 جنيها
عيار 18 3197.25 جنيه 3184.25 جنيه
عيار 14 2486.75 جنيه 2476.75 جنيه
عيار 12 2131.5 جنيه 2122.75 جنيه
عيار 9 1598.5 جنيه 1592.25 جنيه

سعر الذهب خلال التعاملات الختامية

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 في مساء التعاملات إلى مستوى 4262.75 جنيه للبيع، 4245.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

زاد سعر الذهب عيار 22 في نهاية التعاملات إلى مستوى 3907.5 جنيه للبيع، 3892 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

هيمن الارتفاع على سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية ليسجل 3730 جنيها للبيع، 3715 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سيطر الصعود على سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات النهائية ليسجل 3197.25 جنيه للبيع، 3184.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

صعد سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات الختامية إلى مستوى 2486.75 جنيه للبيع، 2476.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

علا سعر الذهب عيار 12 في ختام التعاملات إلى مستوى 2131.5 جنيه للبيع، 2122.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات الختامية نحو 1598.5 جنيه للبيع، 1592.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في ختام التعاملات اليوم الاثنين، نحو 29840 جنيها للبيع، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.44% إلى نحو 2735 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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