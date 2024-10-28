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الزمالك يفوز على الأهلي بركلات الترجيح في دوري الجمهورية 2007 (صور) - أخبار كلمتك

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الزمالك يفوز على الأهلي بركلات الترجيح في دوري الجمهورية 2007 (صور) - أخبار كلمتك

الزمالك يفوز على الأهلي بركلات الترجيح في دوري الجمهورية 2007 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:53 مساءً - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة  لبطولة الجمهورية للشباب.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتم الاحتكام لركلات الترجيح، وفقًا للائحة الخاصة بالبطولة.

سجل هدف الزمالك في الوقت الأصلي أحمد محمد علي "سينا".

بينما سجل ركلات الترجيح للزمالك كل من، حسام عاشور التقي، محمد فرج، معاذ محمد، خالد السيد.

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وقدم لاعبو الزمالك أداءً فنيًا متميزًا، وصنعوا فرص عديدة، استطاعوا خلالها تسجيل هدفاَ، وإضاعة بعض الفرص المحققة الأخرى، التي كادت أن تنهي اللقاء في وقتها الأصلي.

وبهذا  الفوز تصدر الفريق جدول ترتيب المسابقة برصيد 14 نقطة.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى القطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

كما تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007  بقيادة أسامة نبيه لمتابعة المباراة للوقوف على مستوي الفريقين.

يتكون الجهاز الفني لفريق 2007، من محمد ثابت مدربًا، محمد أحمد علي مساعدًا للمدرب، شريف فوزي مدربًا لحراس المرمى، مجدي قاصد إداريًا، إبراهيم عبد الرحمن إخصائيًا للإصابات والتأهيل، محمد علي الأتربي محللًا للأداء، عبد الرحمن عاطف معدًا بدنيًا، سيد جاد مسئولًا للمهمات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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