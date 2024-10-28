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الرياضة - 06:29 - الاحتلال الإسرائيلي يعلن غلق المبنى الرئيسي لمطار بن جوريون لهذا السبب - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:29 - الاحتلال الإسرائيلي يعلن غلق المبنى الرئيسي لمطار بن جوريون لهذا السبب - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:29 - الاحتلال الإسرائيلي يعلن غلق المبنى الرئيسي لمطار بن جوريون لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:29 مساءً - أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن السلطات قررت إغلاق المبنى الرئيسي في مطار بن جوريون أمام الرحلات الدولية.

وأوضحت هيئة البث أنه سيتم إغلاق المبنى الرئيسي في المطار بداية من شهر نوفمبر حتى نهاية مارس المقبل.

وأشارت إلى أن قرار إغلاق المبنى الرئيسي في مطار بن جوريون جاء نتيجة تعليق شركات أجنبية رحلاتها على خلفية التصعيد في المنطقة.

يذكر أن عشرات شركات الطيران الدولية كانت قد علقت رحلاتها إلى إسرائيل إثر الحرب الدائرة في غزة ولبنان والتي أثرت على حركة الطيران.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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