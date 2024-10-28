الرياضة - 06:29 - محافظة الجيزة تعلن عن وظائف خالية.. الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:29 مساءً - وظائف محافظة الجيزة.. أعلنت محافظة الجيزة عن شغل بعض الوظائف القيادية من المستوى الوظيفي مدير عام بديوان عام محافظة الجيزة، وهي (مدير عام الإدارة العامة للأمن - مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير).

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص تفاصيل الوظائف في السطور التالية، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية

- إعداد الخطة السنوية للإدارة العامة رئاسته وكذلك البرامج والاحتياجات التشغيلية ويتابع التنفيذ لضمان الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والتوجيهات وتقديم مقترحات تطوير العمل.

- يقترح الاحتياجات من الموارد البشرية في ضوء تحليل أعباء العمل وكذا الاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الأداء بالإدارة العامة رئاسته.

- يقوم بالتحديث الدوري لسجلات الأداء الوظيفي وإعداد تقارير تقويم الأداء لمرؤوسيه ورفعها للمستوى الأعلى.

المهارات الفنية

- القدرة على القيادة والتوجيه والمتابعة.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة في مجال العمل الوظيفي.

سنوات الخبرة

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها (17) عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

التدريب اللازم لشغل الوظيفة: اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقا لأحكام القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل

مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة

1- العاملين بالجهاز الإداري للدولة:

- بيان حالة معتمد موضحاً به (التأهيل العلمي - المؤهلات الأعلى - تقرير كفاية الأداء عن أخر ثلاث سنوات - الخبرة النوعية والزمنية - الوظائف الإشرافية والقيادية التي تم شغلها بالمنظمات الدولية والإقليمية - الشهادات والدورات الحاصل عليها في مجال الحاسب الآلي واللغات - ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية إن وجدت - أوجه التمييز "الحصول على المدير المميز / خطابات الشكر أو أية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها").

- مقترح تطوير للوظيفة المتقدم لشغلها.

- بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات للمتقدم وأوجه التطوير التي قام بها خلال شغله للوظائف الإشرافية والقيادية السابقة على الوظيفة المتقدم لها مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك.

- عدد 7 صور شخصية 4x6 حديثة وشهادة بالجزاءات والإحالة للمحاكمة إن وجدت.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

2- المتقدمون من خارج الجهاز الإداري للدولة:

أ- (القوات المسلحة / الشرطة)

- شهادة الخبرة او السيرة الذاتية.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة.

- مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها.

- صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

- عدد 7 صور شخصية حديثة مقاس 4x6.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

ب- أخرى

- ما يفيد القيد بعضوية النقابة المختصة للعاملين بالقطاع الخاص او الاعمال الحرة مدة لا تقل عن 18 سنة.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والانجازات السابقة.

- مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها.

- الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

- عدد 7 صور شخصية حديثة مقاس 4x6.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

على أن ترفق هذه المستندات بملف أصل + 6 صور منها وتسلم باليد بالعنوان الآتي: الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية ــ بمقر ديوان عام محافظة الجيزة (الإدارة العامة للموارد البشرية) ــــ 406 شارع الأهرام بالجيزة، هذا ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الموعد المحدد أو بالبريد.

بيانات الإعلان

وجب التنويه بأن الإعلان متاح الآن علي بوابة الوظائف الحكومية وكذا البوابة الإلكترونية للمحافظة من الآن وحتي الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024.

وعلى من يرغب في التقدم لشغل هذه الوظيفة والاطلاع على بطاقة الوصف الوظيفي لهذه الوظيفة ومعرفة المستندات المطلوبة ونموذج التقديم يمكن الحصول عليه من الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام محافظة الجيزة (الإدارة العامة للموارد البشرية).