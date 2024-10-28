كولر عن تراجع مستوى الأهلي بالفترة الأخيرة: مش معايا عصا سحرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:04 مساءً - الأهلي، أكد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، أنه لا يعد بتحسن أداء الفريق بالفترة المقبلة، خاصة أن كل المواجهات مع بداية الموسم مباريات كئوس.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والعين: “الفريق يعاني من الإجهاد خاصة مع خوض اللاعبين الدوليين حوالي 70 مباراة فمن الطبيعي أن يبدأ اللاعبين الموسم بإجهاد وإرهاق”.

وقال: “مش معايا عصايا سحرية ومن خبرتي في مصر الجماهير لم تصبر على الفريق، وفي النهاية لدى إحساس بالفوز غدا أمام العين.. فنحن نعمل على التدريبات البدنية وخطة الفريق”.

وأضاف كولر: “لدينا لاعبين جيدين ونلعب على أرضنا والجماهير دافع لنا ولايوجد مبرر بالتقليل من الأهلي”.

وواصل: لا أستطيع أن أقيم كريسبو كمدرب ولكن العين فريق كبير ولديه كرة هجومية ممتازة وعلينا أن ندافع جيدا أمام هذا الفريق وعلينا أن نفرض أسلوب الاهلي في الملعب وفي النهاية من لديه الإصرار سيفوز غدا.

وأكمل: رحيمي مهاجم كبير ولكنه لا يلعب بمفرده وحفظنا نقاط القوة لفريق العين وعلى اللاعبين أن تنفذ التعليمات في الملعب.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتي، في قمة عربية بنكهة عالمية، مساء غد الثلاثاء، بإستاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024.

وصعد الأهلي للمشاركة في تلك النسخة من كأس إنتركونتيننتال بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، بينما يتواجد العين الإماراتي بعد أن فرض نفسه ملكا على النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

وجنبت القرعة النادي الأهلي من التواجد في الدور التمهيدي، فيما بلغ العين الإماراتي ربع نهائي البطولة بعد فوز كبير علي أوكلاند سيتي 6-2 في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

القيمة السوقية للأهلي والعين الإماراتي

وبحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في أرقام وإحصائيات الفرق الرياضية، فإن العين الإماراتي هو الأعلى في القيمة السوقية الخاصة بلاعبيه والتي وصلت إلى 48.82 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الأهلي 30.88 مليون دولار.

ويتصدر جناح المنتخب المغربي سفيان رحيمي قائمة الأعلى قيمة في الفريقين وخاصة في العين الإماراتي ب8 ملايين دولار، يليه الأرجنتيني كاكو بـ 5 ملايين دولار ثم التوجولي لابا كودجو بـ4 ملايين دولار، فابيو كارلوسو ب3.5 مليون دولار، ثم الثنائي إيريك وجينو وكل منهما قيمته 3 ملايين دولار.

ويتصدر إمام عاشور والفلسطيني وسام أبو علي قائمة الأعلى قيمة سوقية بفريق الأهلي ب3 ملايين دولار لكل منهما، يليهما مروان عطية لاعب الوسط وكذلك المغربي يحيى عطية الله وكل منهما ب2.2 مليون دولار، ثم الثنائي المغربي رضا سليم وأشرف داري وكل منهما قيمته 2 مليون دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.