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الرياضة - 05:49 - الأمين العام للأمم المتحدة: السودان يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم بنحو 11 مليون نازح - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:49 - الأمين العام للأمم المتحدة: السودان يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم بنحو 11 مليون نازح - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:49 - الأمين العام للأمم المتحدة: السودان يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم بنحو 11 مليون نازح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:49 مساءً - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، أن السودان يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم بنحو 11 مليون نازح، حسبما أفادت قناة القاهرة الأخبارية في خبر عاجل منذ قليل.

وفي وقت سابق، قال جوتيريش، إن الأعمال العدائية امتدت إلى مناطق جديدة، مثل ولايات الجزيرة والنيل الأبيض وغرب كردفان، ما يعرض مزيدا من المدنيين والعاملين في المجال الإنساني لخطر أعمال العنف.

وأضاف أن السودان تواجه كوارث إنسانية متفاقمة وأزمة حقوق إنسان كارثية، بسبب الحرب التي تدور منذ أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع، مطالبين بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها بلا عوائق، ولا سيّما لمنع تفشّي وباء الكوليرا.

كما نددت الأمم المتحدة للشؤون الإفريقية، بتمدد النزاع في السودان إلى أجزاء أخرى من البلاد التي تضم أكبر عدد من النازحين في العالم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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