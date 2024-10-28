موعد معسكر منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا بتصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:31 مساءً - منتخب مصر، حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، موعد انطلاق معسكر الفراعنة المقبل، ضمن الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبل، والذي يتخللهما مواجهتى الفريق أمام كاب فيردي وبوتسوانا في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر بأجندة نوفمبر

وينطلق معسكر منتخب مصر الوطني أحد يومي 9 أو10 نوفمبر المقبلين، عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، خاصة أن الأجندة الدولية للفيفا ستنطلق يوم 11 نوفمبر.

وكان منتخب مصر حقق فوزا مستحقا أمام نظيره منتخب موريتانيا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط يوم 15 أكتوبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب كاب فيردي، كلمتك

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ويلتقي منتخبنا الوطني في المباراة القادمة نظيره كاب فيردي يوم 11 نوفمبر على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

ويخوض الفراعنة مباراة الجولة السادسة والأخيرة في التصفيات أمام منتخب بوتسوانا بالقاهرة يوم 19 نوفمبر

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم إفريقيا

الأول: مصر - 12 نقطة

الثاني: بوتسوانا - 6 نقاط

الثالث: كاب فيردي - 3 نقاط

الرابع: موريتانيا - 3 نقاط

منتخب مصر يتأهل رسميا لأمم إفريقيا

وتأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب بعد الفوز على موريتانيا بهدف دون رد في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

ونجح الفراعنة في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق البديل إبراهيم عادل بالدقيقة 85 بتسديدة من منتصف الملعب.

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