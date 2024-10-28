كولر يطلب من معاونيه تقريرا شاملا عن لاعبي الأهلي خلال فترة الإجازة - أخبار كلمتك

كولر يطلب من معاونيه تقريرا شاملا عن لاعبي الأهلي خلال فترة الإجازة - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مصير قاتل والدته بعدن الليلة - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مصير قاتل والدته بعدن الليلة - أخبار كلمتك

عاجل:مجلس الأمن الدولي يفجرها بشأن اليمن - أخبار كلمتك

عاجل:مجلس الأمن الدولي يفجرها بشأن اليمن - أخبار كلمتك

أزمة الطبيبة وسام شعيب تصل مجلس النواب.. تعديلات جديدة على قانون الجريمة الإلكترونية - أخبار كلمتك

أزمة الطبيبة وسام شعيب تصل مجلس النواب.. تعديلات جديدة على قانون الجريمة الإلكترونية - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وانتشار الشبورة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

اختفاء الأمطار وانتشار الشبورة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 14 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

اجتماعات مغلقة بين خارجية إسرائيل وترامب لبحث وقف الحرب في لبنان - أخبار كلمتك

اجتماعات مغلقة بين خارجية إسرائيل وترامب لبحث وقف الحرب في لبنان - أخبار كلمتك

أسواق الخليج تغلق التداولات على انخفاض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

أسواق الخليج تغلق التداولات على انخفاض اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

صحيفة ألمانية تكشف عن وجهة عمر مرموش القادمة - أخبار كلمتك

صحيفة ألمانية تكشف عن وجهة عمر مرموش القادمة - أخبار كلمتك

كسىر اعنف هجوم عسكري لهؤلاء - أخبار كلمتك

كسىر اعنف هجوم عسكري لهؤلاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:17 - عاجل | حكم قضائي بإلغاء تراخيص عرض فيلم «الملحد» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:17 - عاجل | حكم قضائي بإلغاء تراخيص عرض فيلم «الملحد» - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

موعد معسكر منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا بتصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد معسكر منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا بتصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

موعد معسكر منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا بتصفيات أمم إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:31 مساءً - منتخب مصر، حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، موعد انطلاق معسكر الفراعنة المقبل، ضمن الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبل، والذي يتخللهما مواجهتى الفريق أمام كاب فيردي وبوتسوانا في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

 

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر بأجندة نوفمبر

وينطلق معسكر منتخب مصر الوطني أحد يومي 9 أو10 نوفمبر المقبلين، عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، خاصة أن الأجندة الدولية للفيفا ستنطلق يوم 11 نوفمبر.

وكان منتخب مصر حقق فوزا مستحقا أمام نظيره منتخب موريتانيا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط يوم 15 أكتوبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب كاب فيردي، كلمتك

موعد مباراة منتخب مصر القادمة 

ويلتقي منتخبنا الوطني في المباراة القادمة نظيره كاب فيردي يوم 11 نوفمبر على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

ويخوض الفراعنة مباراة الجولة السادسة والأخيرة في التصفيات أمام منتخب بوتسوانا بالقاهرة يوم 19 نوفمبر 

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم إفريقيا

الأول: مصر - 12 نقطة

الثاني: بوتسوانا - 6 نقاط 

الثالث: كاب فيردي - 3 نقاط 

الرابع: موريتانيا - 3 نقاط 

 منتخب مصر يتأهل رسميا لأمم إفريقيا

وتأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب بعد الفوز على موريتانيا بهدف دون رد في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

ونجح الفراعنة في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق البديل إبراهيم عادل بالدقيقة 85 بتسديدة من منتصف الملعب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق