الرياضة - 05:16 - سعر الذهب والدولار في مصر الآن.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:16 مساءً - استقر سعر الذهب والدولار في مصر الآن بختام التعاملات، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3720 جنيها للبيع، و3710 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 48.79 جنيه للبيع، و48.69 جنيه للشراء.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب الآن

- سعر الذهب عيار 24، بلغ نحو 4251.5 جنيه للبيع، و4240 جنيه للشراء.

- سعر الذهب عيار 22، بلغ نحو 3897.25 جنيه للبيع، و3886.75 جنيها للشراء.

- سعر الذهب عيار 21، بلغ نحو 3720 جنيها للبيع، و3710 جنيهًا للشراء.

- سعر الذهب عيار 18، بلغ نحو 3188.5 جنيه للبيع، و3180 جنيه للشراء.

- سعر الذهب عيار 14، بلغ نحو 2480 جنيها للبيع، و2473.25 جنيه للشراء.

- سعر الذهب عيار 12، بلغ نحو 2125.75 جنيه للبيع، و2120 جنيه للشراء.

- سعر الذهب عيار 9، بلغ نحو 1594.25 جنيه للبيع، و1590 جنيه للشراء.

- سعر أونصة الذهب، بلغ نحو 2732.25 دولار للبيع، و2731.98 دولار للشراء.

سعر الدولار الآن

- سعر الدولار في البنك المركزي، سجل نحو 48.81 جنيه للبيع، و48.67 جنيه للشراء.

- سعر الدولار في البنك الأهلي، سجل نحو 48.79 جنيه للبيع، و48.69 جنيه للشراء.

- سعر الدولار في بنك البركة، سجل نحو 48.78 جنيه للبيع، و48.68 جنيه للشراء.

- سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 48.79 جنيه للبيع، و48.69 جنيه للشراء.

- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، سجل نحو 48.79 جنيه للبيع، و48.69 جنيه للشراء.

- سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 48.79 جنيه للبيع، و48.69 جنيه للشراء.

- سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، سجل نحو 48.83 جنيه للبيع، و48.73 جنيه للشراء.

- سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، سجل نحو 48.79 جنيه للبيع، و48.69 جنيه للشراء.