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الرياضة - 05:00 - تقلبات جوية.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء وحتى الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:00 - تقلبات جوية.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء وحتى الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:00 - تقلبات جوية.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء وحتى الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:00 مساءً - طقس الأسبوع.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، حتى يوم الأحد المقبل 3 نوفمبر 2024.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس يومي الثلاثاء 29 أكتوبر والأربعاء 30 أكتوبر 2024

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يومي الثلاثاء والأربعاء، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس الأسبوع

وأشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الطقس في مصر غدا الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 27 18
السواحل الشمالية 25 19
جنوب سيناء 32 22
شمال الصعيد 28 15
جنوب الصعيد 34 17

درجات الحرارة يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

الطقس في مصر يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 26 18
السواحل الشمالية 25 20
جنوب سيناء 29 21
شمال الصعيد 26 14
جنوب الصعيد 31 16

حالة الطقس يوم الخميس 31 أكتوبر 2024

ولفتت «الأرصاد» إلى وجود فرص أمطار خفيفة يوم الخميس، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة يوم الخميس 31 أكتوبر 2024

الطقس في مصر يوم الخميس 31 أكتوبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 26 18
السواحل الشمالية 25 20
جنوب سيناء 29 21
شمال الصعيد 26 14
جنوب الصعيد 29 16

حالة الطقس من الجمعة 1 نوفمبر إلى الأحد 3 نوفمبر 2024

وأوضحت أنه اعتباراً من الجمعة 1 نوفمبر 2024، ستسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة، قد تكون غزيرة أحيانا من الجمعة إلى الأحد، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وبينت هيئة الأرصاد الجوية بوجود أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

حالة الطقس يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 25 19
السواحل الشمالية 24 19
جنوب سيناء 28 21
شمال الصعيد 26 15
جنوب الصعيد 29 16

حالة الطقس يوم السبت 2 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 2 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 24 18
السواحل الشمالية 22 18
جنوب سيناء 28 21
شمال الصعيد 26 15
جنوب الصعيد 30 17

حالة الطقس يوم الأحد 3 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 3 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 24 18
السواحل الشمالية 24 19
جنوب سيناء 30 21
شمال الصعيد 26 15
جنوب الصعيد 29 17

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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