الرياضة - 05:00 - تقلبات جوية.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء وحتى الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:00 مساءً - طقس الأسبوع.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، حتى يوم الأحد المقبل 3 نوفمبر 2024.

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حالة الطقس يومي الثلاثاء 29 أكتوبر والأربعاء 30 أكتوبر 2024

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يومي الثلاثاء والأربعاء، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الطقس في مصر غدا الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 27 18 السواحل الشمالية 25 19 جنوب سيناء 32 22 شمال الصعيد 28 15 جنوب الصعيد 34 17

درجات الحرارة يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

الطقس في مصر يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 26 18 السواحل الشمالية 25 20 جنوب سيناء 29 21 شمال الصعيد 26 14 جنوب الصعيد 31 16

حالة الطقس يوم الخميس 31 أكتوبر 2024

ولفتت «الأرصاد» إلى وجود فرص أمطار خفيفة يوم الخميس، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة يوم الخميس 31 أكتوبر 2024

الطقس في مصر يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 26 18 السواحل الشمالية 25 20 جنوب سيناء 29 21 شمال الصعيد 26 14 جنوب الصعيد 29 16

حالة الطقس من الجمعة 1 نوفمبر إلى الأحد 3 نوفمبر 2024

وأوضحت أنه اعتباراً من الجمعة 1 نوفمبر 2024، ستسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة، قد تكون غزيرة أحيانا من الجمعة إلى الأحد، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وبينت هيئة الأرصاد الجوية بوجود أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

حالة الطقس يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 25 19 السواحل الشمالية 24 19 جنوب سيناء 28 21 شمال الصعيد 26 15 جنوب الصعيد 29 16

حالة الطقس يوم السبت 2 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم السبت 2 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 24 18 السواحل الشمالية 22 18 جنوب سيناء 28 21 شمال الصعيد 26 15 جنوب الصعيد 30 17

حالة الطقس يوم الأحد 3 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 3 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 24 18 السواحل الشمالية 24 19 جنوب سيناء 30 21 شمال الصعيد 26 15 جنوب الصعيد 29 17