الرياضة - 05:00 - تقلبات جوية.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء وحتى الأحد 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:00 مساءً - طقس الأسبوع.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، حتى يوم الأحد المقبل 3 نوفمبر 2024.
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حالة الطقس يومي الثلاثاء 29 أكتوبر والأربعاء 30 أكتوبر 2024
توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يومي الثلاثاء والأربعاء، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
درجات الحرارة غدا الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
|الطقس في مصر غدا الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|27
|18
|السواحل الشمالية
|25
|19
|جنوب سيناء
|32
|22
|شمال الصعيد
|28
|15
|جنوب الصعيد
|34
|17
درجات الحرارة يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|26
|18
|السواحل الشمالية
|25
|20
|جنوب سيناء
|29
|21
|شمال الصعيد
|26
|14
|جنوب الصعيد
|31
|16
حالة الطقس يوم الخميس 31 أكتوبر 2024
ولفتت «الأرصاد» إلى وجود فرص أمطار خفيفة يوم الخميس، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.
درجات الحرارة يوم الخميس 31 أكتوبر 2024
|الطقس في مصر يوم الخميس 31 أكتوبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|26
|18
|السواحل الشمالية
|25
|20
|جنوب سيناء
|29
|21
|شمال الصعيد
|26
|14
|جنوب الصعيد
|29
|16
حالة الطقس من الجمعة 1 نوفمبر إلى الأحد 3 نوفمبر 2024
وأوضحت أنه اعتباراً من الجمعة 1 نوفمبر 2024، ستسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة، قد تكون غزيرة أحيانا من الجمعة إلى الأحد، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.
وبينت هيئة الأرصاد الجوية بوجود أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.
حالة الطقس يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|25
|19
|السواحل الشمالية
|24
|19
|جنوب سيناء
|28
|21
|شمال الصعيد
|26
|15
|جنوب الصعيد
|29
|16
حالة الطقس يوم السبت 2 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم السبت 2 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|24
|18
|السواحل الشمالية
|22
|18
|جنوب سيناء
|28
|21
|شمال الصعيد
|26
|15
|جنوب الصعيد
|30
|17
حالة الطقس يوم الأحد 3 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 3 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|24
|18
|السواحل الشمالية
|24
|19
|جنوب سيناء
|30
|21
|شمال الصعيد
|26
|15
|جنوب الصعيد
|29
|17
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