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أون تايم تكشف عن معلق مباراة الأهلي أمام العين الإماراتي - أخبار كلمتك

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أون تايم تكشف عن معلق مباراة الأهلي أمام العين الإماراتي - أخبار كلمتك

أون تايم تكشف عن معلق مباراة الأهلي أمام العين الإماراتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 04:25 مساءً - الأهلي، كشفت قناة أون تايم سبورت عن معلق مباراة الأهلي أمام العين الإماراتي في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال، المحدد إقامتها مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي.

 

معلق مباراة الأهلي أمام العين الإماراتي

 وأعلنت قناة أون تايم سبورت أن المعلق العماني خليل البلوشي سيقوم بالتعليق على مباراة الأهلي والعين الإماراتي 

خليل البلوشي، كلمتك

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال 

 ويستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتي في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

ويلعب النادي الأهلي في بطولة إنتركونتيننتال، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية على حساب الترجي التونسي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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