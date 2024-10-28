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تشكيل زمالك 2007 أمام الأهلي في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

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تشكيل زمالك 2007 أمام الأهلي في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

تشكيل زمالك 2007 أمام الأهلي في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 04:09 مساءً - أعلن محمد ثابت المدير الفني لفريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها بعد قليل على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الجمهورية للشباب.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد إيهاب.

خط الدفاع: معاذ محمد - خالد السيد - محمد فرج - نور إيباء.

خط الوسط: زياد مدحت - هشام إيباء - زياد كمال - أحمد حسن - حسام عاشور التقي.

خط الهجوم: أحمد محمد علي "سينا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عزت ثروت، يوسف نصر، سيف محمد، عمر محمد يسري، عبد الله عبد الناصر، يوسف محمد السيد، محمد حمد، مصطفى وائل صلاح، صلاح محمود.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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